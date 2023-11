Non risponde al telefono e il marito allerta i soccorsi, 52enne trovata senza vita in casa

La moglie non si era sentita bene poche ore prima ed era tornata a casa dal lavoro. Il marito prova a chiamarla per chiederle come sta ma lei non risponde. E scatta l’allarme. I fatti sono accaduti a Vigolzone. La donna, Daniela Scagnelli, 52 anni, era tornata a casa da Ponte dell’Olio perché non stava bene.

Il marito, titolare di una pizzeria a Groppallo, voleva sentirla, per chiederle aggiornamenti, ma la mancata risposta della consorte lo ha allarmato. Il marito si è messo subito sulla via verso casa ma nel frattempo ha allertato i soccorsi. I sanitari del 118 sono entrati nell’abitazione e purtroppo hanno trovato la donna senza vita. All’origine del decesso un arresto cardiaco.