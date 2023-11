Truffa su terreni agricoli e abitazioni per 60 mila euro, ricercata 49enne trovata e arrestata a Piacenza

I carabinieri del Reparto Operativo di Piacenza hanno arrestato una straniera di 49 anni in esecuzione di un mandato di arresto europeo per truffa emesso il 12 ottobre 2023 dall’Autorità Giudiziaria di Cluj (Romania).

La donna nel periodo tra marzo e giugno 2010, utilizzando l’identità di una terza persona, ha ingannato e truffato una coppia che doveva acquistare degli immobili. La donna, infatti, spacciandosi per la proprietaria, ha firmato un contratto di vendita di alcuni beni immobili – due terreni agricoli ed una casa in costruzione – causando alle vittime un danno di 60mila euro.

Le autorità di Cluj (Romania) avevano segnalato la 49enne probabilmente reperibile in provincia di Piacenza. I carabinieri del Reparto Operativo, dopo gli opportuni accertamenti e verifiche, sono riusciti ad individuare l’abitazione dove la donna si era stabilita in città. Si sono appostati ed hanno aspettato che di mattina presto uscisse di casa e l’hanno fermata. E’ stata dichiarata in arresto e condotta al carcere delle “Novate” a disposizione della Corte di Appello di Bologna, per la successiva estradizione verso il paese dove verrà giudicata.