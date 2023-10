Truffatori senza scrupoli, si spacciano per il centro contro la violenza sulle donne per chiedere denaro

Truffatori senza scrupoli, utilizzano persino un tema delicatissimo come la violenza sulle donne pur di strappare denaro alle ignare vittime. E’ accaduto in questi giorni. Numerosi cittadini hanno dichiarato di aver ricevuto telefonate da parte del centro Antiviolenza di Piacenza, telefonate nel corso delle quali i sedicenti membri dell’associazione chiedevano donazioni in denaro e offerte.

Sul fatto è intervenuta anche la stessa Donatella Scardi, presidente del Centro Antiviolenza di Piacenza – Associazione La Città delle Donne.

“Essendo venuta a conoscenza che vengono effettuate richieste di denaro a nostro nome, con il presente comunicato informo che il Centro Antiviolenza non effettua raccolta fondi e di conseguenza non ha mai delegato nessuno a richiedere somme di denaro a nostro favore, per tale ragione diffido chiunque agisca in tal senso”.