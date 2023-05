Tutti insieme 30 anni dopo! I giocatori del Piacenza festeggiano la storica promozione in A

Trent’anni fa, Cosenza, un gol di Fulvio Simonini e il Piacenza è in Serie A. Il 13 giugno saranno esattamente 30 anni da quel giorno, e Andrea Amorini di RadioSound ha organizzato una magica serata per festeggiare l’anniversario. L’appuntamento è fissato proprio per martedì 13 giugno, al campo del Lyons Quarto.

La giornata sarà aperta a tutti e comincerà alle 18:00, con gli autoparlanti che faranno sentire a tutti la radiocronaca dell’epoca e gli interventi in diretta su RadioSound dai protagonisti. Due ore di amarcord senza limiti. Dopo il bagno di nostalgia, cena di gruppo sempre aperta a tutti.

L’idea è venuta al nostro speaker Amorini, che quel giorno era a Cosenza per la radiocronaca, e alla Polisportiva Lyons Quarto, che ha messo a disposizione la propria struttura. L’altro motore della serata è stato Stefano Maccoppi, che ha radunato tutti i compagni dell’epoca. Ci sarà anche il direttore Gianpiero Marchetti, mentre Stefano Garilli e Gigi Cagni si collegheranno via telefono.

I giocatori di quella squadra

Massimo Brioschi, Tonino Carannante, Roberto Chiti, Totò De Vitis, Andrea Di Cintio, Gigi Erbaggio, Pino Ferazzoli, Rino Gandini, Agostino Iacobelli, Mino Lucci, Bobo Maccoppi, Daniele Moretti, Giorgio Papais, Gianpietro Piovani, Fulvio Simonini, Pasquale Suppa, Max Taibi, Francesco Turrini.