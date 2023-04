Ubriaco semina il caos in un bar, aggredisce il gestore e un cliente: era agli arresti domiciliari

Ubriaco semina il caos in un bar e viene arrestato: era ai domiciliari. E’ accaduto intorno alle 21,30 di ieri sera in un bar nel centro cittadino di Caorso. Un uomo di 43 anni di Cadeo è finito in manette dopo essersi reso protagonista di un raptus all’interno del locale seminando caos nei confronti di clienti e gestore.

L’uomo era agli arresti domiciliari, nonostante ciò, è uscito lo stesso di casa, violando così la misura. Si è presentato all’interno di un bar già ubriaco. Qui avrebbe lanciato una stoviglia contro il titolare del locale il quale si sarebbe rifiutato di servigli altri alcolici. Nel parapiglia che ne è succeduto, tra i due per cercare di dividerli e calmarli è intervenuto un altro avventore 22enne, ma è stato colpito con un pugno in pieno volto.

Sul posto sono giunte due pattuglie dei carabinieri delle Stazioni di Caorso e Monticelli d’Ongina. Personale del 118, invece, ha provveduto a medicare sul posto per lievi graffi sul volto il 22enne e il gestore. I sanitari hanno trasportato poi presso il pronto soccorso di Piacenza il 43enne ubriaco.

Dopo tutti gli accertamenti del caso i militari hanno arrestato il 43enne per evasione e, dopo le cure al pronto soccorso, lo hanno ricondotto a Cadeo. Nella giornata odierna è previsto il rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Piacenza