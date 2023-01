Ultimati i lavori delle luci a led alla scuola media di Pontenure

Sono stati completati i lavori di sostituzione di tutte le lampade al neon con lampade a tecnologia a led di ultima generazione del piano terra dell’edificio della scuola media di Pontenure.

L’intervento – che ha presentato un costo di circa 28.000€ che sul quale è in corso una richiesta al GSE di contributo per interventi ad edifici scolastici previsti dal Conto Termico 2.0 – è stato coordinato dall’Ufficio Tecnico Comunale, diretto dall’ingegner Enrico Montanari, il quale, dopo una verifica illuminotecnica, ha avviato il crono-programma dei lavori, al fine di in modo ovviare quanto più possibile a possibili disagi che potessero venire a verificarsi durante l’attività scolastica.

Finalmente, con questo intervento, tutto l’edificio scolastico, dalla palestra a tutte le aule, presenta la stessa tipologia di illuminazione a led, andando così a chiudere un capitolo: va precisato, infatti, che l’intervento di sostituzione al 1° piano era già stato eseguito alcuni anni fa, quando erano in corso i lavori di efficientemento energetico, tra i quali l’installazione di un controsoffitto isolante, e vennero pertanto sostituiti i corpi illuminanti presenti (che erano al neon) con nuove lampade a led. La conclusione dell’intervento permetterà nel suo complesso un risparmio di circa il 40% dell’energia elettrica assorbita.