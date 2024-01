Sanremo 2024: Scopri i Grandi Nomi, le Sorprendenti Collaborazioni e le Innovazioni di Quest’Anno

L’edizione 2024 del Festival di Sanremo è piena di novità e sorprese. Ecco gli ultimi aggiornamenti:

Cantanti in Gara

Quest’anno il festival vedrà la partecipazione di 30 artisti. Tra questi troviamo nomi noti come Alessandra Amoroso, Annalisa, Diodato, Emma, Fiorella Mannoia, Francesco Renga e Nek, Fred De Palma, Gazzelle, Ghali, Il Volo, Irama, Loredana Bertè, Mahmood, Negramaro e molti altri​​. Sanremo 2024: Un Festival Ricco di Talenti e Sorprese.

Duetti e Serata Cover

La serata del 9 febbraio sarà dedicata ai duetti e alle cover. Gli artisti potranno attingere al repertorio sia italiano che internazionale di brani pubblicati nelle decadi ’60, ’70, ’80 e ’90. Tra i duetti più attesi ci sono quello tra Negramaro e Malika Ayane che interpreteranno “La canzone del sole” di Lucio Battisti e Diodato con Jack Savoretti in “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André. Altri duetti interessanti includono Ricchi e Poveri con Paola & Chiara, Fred De Palma con Eiffel 65 e Bnkr44 con Pino D’Angiò​​.

Regolamento e Votazioni

Per quanto riguarda il format e le votazioni, ci sono alcune novità importanti. Durante la prima serata, tutti e 30 i cantanti si esibiranno e solo la Giuria della Sala Stampa, TV e web voterà. Nella seconda e terza serata, ci saranno esibizioni scaglionate con 15 artisti per serata, votati sia dal pubblico tramite televoto che dalla Giuria delle Radio. Nella serata dei duetti e cover, il voto sarà suddiviso tra pubblico (34%), Sala Stampa (33%) e Giuria delle Radio (33%)​​.

Momenti Clou

Uno dei momenti più emozionanti promette di essere l’esibizione di Angelina Mango che interpreterà “La rondine” di suo padre Mango, accompagnata solamente dal quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma. Altri incontri di spicco includono Il Volo con Stef Burns in “Who Wants to Live Forever” dei Queen e Mahmood con I Tenores di Bitti in “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla​​.

Sanremo 2024 si preannuncia come un’edizione ricca di talento, emozioni e innovazioni, mantenendo vive le tradizioni di uno dei festival più amati d’Italia.