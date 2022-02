L’ultimo saluto ad Andrea Cavanna: “Tutto finito in pochi minuti, ma abbiamo deciso che la morte non avrà l’ultima parola” – AUDIO

“Sei stato il mio migliore amico, nei momenti difficili eravamo più tranquilli perché c’eri tu a vegliare sul nostro tesoro, mamma e papà. Loro ci hanno insegnato l’amore e la famiglia e tu li hai custoditi, anche per questo ti dobbiamo ringraziare. Inutile dire che avevi altri piani ma ti hanno strappato la vita sul più bello: avevi un lavoro di cui andavi molto fiero, tantissimi amici veri e mille progetti. Nel giro di pochi minuti tutto è finito, come può finire così la vita?”. Le parole della sorella, Paola, hanno accompagnato per l’ultimo saluto ad Andrea Cavanna, il ragazzo di 30 anni che ha perso la vita in seguito al tragico incidente di Podenzano. Si trovava al volante della sua auto quando è stato travolto da un suv guidato da un 20enne. Andrea aveva una vita sociale molto attiva, tra amici e attività sportiva, anche per questo la chiesa di Podenzano questa mattina era gremita.

La famiglia ha scelto una fotografia molto particolare, che ritrae Andrea impegnato in una partita di calcio ospitata eccezionalmente allo stadio di San Siro: “Hai giocato a calcio da sempre e quel giorno hai detto alla mamma: Ma ti rendi conto del posto in cui gioco? Per me è un sogno che si avvera.

“Un ragazzo sano con valori profondi, con tanta voglia di fare bene. Così ti ricorderemo. Abbiamo deciso che la morte non avrà l’ultima parola”.

“Un dolore lancinante che proviamo tutti, verrebbe da dire che, considerato il dolore che proviamo ora, sarebbe stato meglio non aver mai amato. Ma sono certo che nessuno baratterebbe un solo istante vissuto con Andrea con qualsiasi altra cosa al mondo. Nessuno baratterebbe una partita di calcio insieme a lui, una serata insieme a lui, un suo sorriso”, ha detto durante l’omelia don Fausto Arrisi.

Per quel tragico incidente la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e sono in corso indagini per accertare eventuali responsabilità da parte del conducente del suv.