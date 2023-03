Un corso di difesa personale per le proprie dipendenti, l’idea di Metronotte Vigilanza per l’8 marzo

Un corso di difesa personale per festeggiare l’8 marzo. E’ l’idea che Metronotte Vigilanza ha pensato per le proprie dipendenti.

“L’iniziativa, dedicata a tutte le donne del nostro Istituto di Vigilanza, si svolgerà nella giornata di mercoledì 8 marzo presso la sede di Piacenza, Strada Caorsana 32”.

“Matteo Grugni, il nostro istruttore di primo livello, si occuperà delle 4 lezioni in programma (9:30/11 – 11:30/13 – 14:30/16 – 16:30/18) dove verranno illustrate le tecniche antiaggressione ed i sistemi comportamentali per affrontare in sicurezza le situazioni di pericolo”.

Presente anche l’organizzazione Armonia onlus, che con i suoi Intrecci in Armonia colorerà gli uffici con le coperte rosa realizzate dalle sue volontarie ed intreccerà, per ciascuna delle partecipanti, un braccialetto a ricordo della giornata.

Indicativamente verso le ore 12 saranno presenti insieme al direttore di Chirurgia Senologica di Piacenza dott. Dante Palli, il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore Christian Fiazza.