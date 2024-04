Un giorno nella vita, il talento e la creatività dei ragazzi del Gruppo Up in mostra alla Passerini Landi di Piacenza – AUDIO

Un giorno nella vita è il titolo della mostra delle opere dei ragazzi dell‘Associazione Gruppo Up Odv Piacenza e Cremona che sono state selezionate tra i partecipanti al work shop di fotografia con Anna Belloni. Talento e creatività che sono in mostra a partire dal 8 al 20 aprile presso la Biblioteca Passerini Landi in via Carducci 14 a Piacenza con ingresso libero. Sabato 13 Aprile alle ore 11,30 presentazione dell’iniziativa con i protagonisti del progetto.

Un giorno nella vita, il contenuto

“Si tratta di una mostra dove abbiamo raccolto il contenuto del nostro workshop di ottobre – racconta Annalisa Sogni Presidente dell’Associazione Up Odv – con i ragazzi della nostra associazione che ricordiamo sono affetti da sindrome di Down, il progetto è stato fatto con la fotografa Anna Belloni con cui abbiamo insegnato ai partecipanti le basi della fotografia partendo da come funziona una macchina fotografica, le inquadrature, i piani, la luce”.

Audio intervista Presidente Gruppo Up Odv Annalisa Sogni

Un giorno nella vita, talento e creatività

“Una volta terminato il percorso conoscitivo delle basi della forografia – ancora Annalisa Sogni – abbiamo chiesto loro di mettere qualcosa di personale nelle fotografie e scattate durante il corso o nei compiti a casa. Il risultato delle immagini è stato il racconto della loro vita, di loro stessi e di come loro vedono il mondo. Che poi è quello che accade ogni volta che chiunque scatta un’immagine fotografica”.

Un giorno nella vita il titolo

“Il titolo lo abbiamo scelto – anticipa Sogni – perchè le immagini raccontano semplicemente le loro esistenze, che poi potrete vedere sono esistenze singole o le loro relazioni che ci sono tra i ragazzi nella loro realtà più vera senza sovrastrutture o filtri”.

Gruppo Up Odv

“L’Associazione è nata un anno fa il 3 marzo del 2023 – spiega Sogni – riunisce tutte le famiglie e le perone affette dalla Sindrome di Douwn delle provincie di Piacenza, Cremona e Lodi. L’intento è quello di fare innanzitutto rete di dare sostegno alle famiglie, me che si pone in realtà tantissimo altri obiettivi quali l’attenzione alla salute e ai percorsi riabilitativi. Evidenziare le potenzialità di chi ha la Sindrome di Down nel lavoro, la scuola eo le attività ricreative creando una consapevolezza anche nella cittadinanza che queste persone possono dare apporto nella vita di una comunità”.

Informazioni

“La mostra è visibile dal 8 al 20 aprile presso la Biglioteca Passerini Landi nello spazio espositivo al piano terra di via Carducci 14 a Piacenza negli orari di apertura della struttura – indica Annalisa Sogni – ci sarà una presentazione aperta a tutta la cittadinanza sabato 13 aprile alle ore 11,30, mostreremo alcune delle immagini, parleremo di quelli che sono stati gli obiettivi di questa mostra, ci sarà la fotografa Anna Belloni che ci racconterà la sua esperienza all’interno del corso e ci saranno soprattutto i ragazzi dell’Associazione Gruppo Up che hanno parteciptao che ci racconteranno le loro fotografie”. Ricordiamo che l’ingresso è libero.