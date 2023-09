Il 15 e 16 settembre Piacenza è “Un mare di sapori”, piazza Cavalli si anima per celebrare le nostre eccellenze – AUDIO

Nel “Salotto di Piacenza” la splendida Piazza dei Cavalli e sotto ai Porticati di Palazzo Gotico torna “Un Mare di Sapori”, la grande kermesse enogastronomica piacentina 15 e 16 Settembre. Degustazioni, show-cooking e laboratori con i prodotti DOP e IGP del territorio.

IL RICCO PROGRAMMA

Un ricco programma caratterizza la decima edizione di “ Piacenza è un Mare di sapori” la grande kermesse enogastronomica promossa dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, in collaborazione con il Comune di Piacenza, l’Assessorato Agricoltura della Regione Emilia – Romagna. Ma anche la Camera di Commercio dell’Emilia, il Consorzio di Tutela Vini DOC Colli Piacentini. E ancora l’Associazione Italiana Sommelier AIS Emilia con sezione di Piacenza il Consorzio Piacenza Alimentare, l’ Unioncamere Emilia-Romagna, Il Campus Agroalimentare di Piacenza “Raineri – Marcora”, Piacenza Expo .

“Telodoioilpanino” e “Tramonto DiVino”

Saranno le arcate di Palazzo Gotico e la Piazza dei Cavalli ad ospitare le diverse iniziative che caratterizzano la due giorni del gusto. L’evento sarà aperto da “Telodoioilpanino” iniziativa rivolta agli studenti che all’uscita del primo giorno di scuola, potranno degustare un superpanino imbottito con Coppa piacentina DOP. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, la Tecnologa Alimentare Alessandra Scansani terrà una degustazione guidata per far conoscere meglio le tre DOP Piacentine, la proposta rivolta alla cittadinanza. Alle 19.30 l’imperdibile “Tramonto DiVino”, ultima tappa 2023 del roadshow, che racconta i sapori dell’Emilia – Romagna.

“L’Emilia-Romagna si contraddistingue per la varietà e la qualità delle proprie produzioni enogastronomiche, una ricchezza che sa raccontare bene il nostro territorio. Attori dello show enogastronomico sommelier, chef, addetti ai lavori, giornalisti e blogger pronti a raccontare al pubblico le perle del gusto messe a disposizione dai Consorzi e dalle cantine regionali.

Sui banchi d’assaggio protagonisti saranno una selezione dei 44 prodotti Dop e Igp che rendono unica la nostra regione. Una schiera di Sommelier AIS racconteranno le 250 etichette di vini regionali messe in degustazione. Daniele Persegani, noto chef televisivo al fianco di Antonella Clerici nello show culinario di RAI1 “E’ Sempre Mezzogiorno”, condurrà uno show-cooking dove proporrà in degustazione due sue ricette in cui Coppa Piacentina DOP e Pancetta Piacentina DOP saranno protagoniste.

Ore 21.30 show musicale:

Le 44 eccellenze DOP e IGP dell’Emilia Romagna

sul palco con Marco Ligabue e Andrea Barbi per “E-RiSALUTAMI TUO FRATELLO”

SUI BANCHI 44 PRODOTTI DOP E IGP

Ci sono tanti modi per far conoscere i cibi e i prodotti più buoni del mondo, ma di certo quello scelto dall’Assessorato all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna è originale: per la prima volta i 44 Prodotti DOP e IGP della Regione (un primato a livello europeo, con un valore di 3,5 miliardi di euro) saliranno sul palco di uno spettacolo rock ‘n roll di grande successo.

Nella mattinata di Sabato 16 la manifestazione ospiterà alcune classi degli Istituti superiori. Daniele De Leo, agronomo e accattivante divulgatore gestirà l’iniziativa “Nati qui Apprezzati in tutto il Mondo” rivolta ai 44 prodotti tutelati che fanno essere la nostra regioneleader assoluta in tutta Europa.

AperiDOP

Nel pomeriggio saranno alcuni corsisti di AperiDOP a proporre le loro interpretazioni dell’aperitivo piacentino.

Alle 18.30 il maestro norcino Fabrizio Mazzoni svelerà i “Segreti del Norcino” e dimostrerà quale maestria sia necessaria per produrre i salumi DOP Piacentini.

Alle ore 19.30 sale sul palcoscenico di “Piacenza è un Mare di Sapori” colui che si definisce “un po’ oste un po’ salumiere”, l’artista del panino, Daniele Reponi che proporrà inedite interpretazioni per l’Aperidop piacentino.

Cucina e musica

Daniele Reponi propone i salumi piacentini DOP in purezza e le sue speciali preparazioni con giardiniera piacentina. Quindi in cattedra salirà lo Chef Paco Zanobini, ALMA Ambassador per uno show-cooking che racconta tradizione e innovazione: Coppa arrosto con salsa alle prugne e Gutturnio, con contorno di patate al cartoccio e burro alle erbe.

A seguire il Maestro cioccolatiere Aldo Scaglia ha promesso dolcissime creazioni per tutti gli ospiti.

Naturalmente al grido “Da noi la vita si sorseggia “il Consorzio di Tutela Vini D.O.C. Colli Piacentini proporrà una curata degustazione delle migliori etichette dei propri associati raccontate dai sommelier di AIS della sezione di Piacenza.

Alle 21.30 sarà Daniele Ronda con il suo concerto a catalizzare l’attenzione dei presenti nella nostra incantevole Piazza dei Cavalli.

La partecipazione alle degustazioni di “Tramonto DiVino” venerdì 15 settembre e alle degustazioni di “AperiDOP piacentino” sabato 16 settembre avranno il costo è di € 25,00 cad.