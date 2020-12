US Fiorenzuola – Aglianese: tripletta di Bruschi (4-0)-LIVE

Aria di big match al “Comunale” di Fiorenzuola. Nella tana rossonera arrivano, infatti, i toscani dell’Aglianese, imbattuti con 18 punti raccolti nelle 6 partite disputate. I ragazzi di mister Luca Tabbiani, però, non vogliono deludere dopo i 5 gol rifilati nella scorsa partita al Corticella.

La partita

Secondo tempo

56′ Ansaldi sbaglia il rinvio e Bruschi ringrazia: tripletta e si porta a casa il pallone. 4-0 per i rossoneri.

55′ Tanto nervosismo tra le fila degli ospiti e viene espulso l’allenatore dei toscani Colombini. Rossoneri sempre in controllo del gioco e propensi ad attaccare.

51′ Tris del Fiorenzuola!!! Cross dall’out di destra da parte di Tognoni, la palla attraversa tutta l’area dove si fa trovare pronto Bruschi, che di testa deposita la sfera in rete e mette a referto una doppietta.

45′ Inizia il secondo tempo con l’Aglianese che prova a rendersi più pericolosa con un doppio cambio.

Primo tempo

46′ Sugli sviluppi di un corner dalla destra, conclusione a colpo sicuro dei toscani, ma il Fiorenzuola si salva fortuitamente sulla linea.

44′ Continua ad attaccare la formazione di mister Tabbiani: cross rasoterra di capitan Guglieri, ma Ansaldi si fa trovare pronto.

40′ Rigore per il Fiorenzuola: Bruschi trova Oneto, che la tocca di tacco per Colantonio che viene atterrato in area da Colombini. Sul dischetto si presenta Bruschi che spiazza Ansaldi per il 2-0. Quarta rete stagionale per l’ala destra rossonera.

36′ Pericolo per i rossoneri: percussione di Brega che entra in area dall’out di destra, la retroguardia del Fiorenzuola allontana, ma sulla respinta si avventa un giocatore dei toscani che impegna Battaiola.

32′ Ancora buona azione del Fiorenzuola. Colantonio si inserisce, riceve palla da Bruschi, ma la conclusione è deviata in calcio d’angolo.

23′ Salvaterra prova il traversone dalla corsia di destra, ma lo indirizza troppo verso la porta toscana e diventa facile preda per Ansaldi.

16′ Aglianese pericolosa sugli sviluppi di un corner: Battaiola prodigioso su una conclusione di testa.

10′ Buon inizio per i ragazzi di Tabbiani: i rossoneri hanno in mano le redini del gioco e riescono a sviluppare buone trame soprattutto sull’asse Guglieri-Bruschi.

5′ GOL DEL FIORENZUOLA!!!: il classe 2002 Perseu riceve una respinta della difesa toscana e di controbalzo da fuori area batte il coetaneo Ansaldi. 1-0

1′ Iniziata al “Comunale” la partita tra US Fiorenzola e Aglianese.

Le formazioni ufficiali

US Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola, Salvaterra, Guglieri, Zaccariello, Cavalli, Ferri, Tognoni, Perseu, Oneto, Bruschi, Colantonio. All. Tabbiani

Aglianese (4-3-1-2): Ansaldi, Gasco, Righetti, Soldani, Colombini, Panelli, Ballardini, Remedi, Brega, Giordani, Russo. All. Colombini

