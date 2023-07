Turisti e bel tempo, controlli dei carabinieri in Val Trebbia: sequestrati 20 grammi di droga, sei giovani segnalati

Con l’arrivo del caldo inizia l’apertura della stagione turistica e il grande flusso di persone che si riversano nelle valli piacentine. Il Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza, nell’ambito dei servizi di prevenzione del territorio disposti dal Prefetto Daniela Lupo, d’intesa con i vertici provinciali delle forze di polizia, ha adeguato l’azione di vigilanza del territorio adattandola alle nuove esigenze che si presentano in questa fase dell’anno.

Domenica 9 luglio i carabinieri hanno predisposto un dispositivo di controllo del territorio con particolare attenzione alle zone adesso più sensibili. Si è concentrato negli orari più a rischio, in modo da assicurare una piacevole e serena permanenza a chi nella giornata festiva ha scelto la Val Trebbia, e a chi ci vive tutto l’anno.

Le pattuglie delle Stazioni di Rivergaro, Bobbio, Marsaglia e Ottone, insieme agli equipaggi del Radiomobile della Compagnia di Bobbio, si sono collocate lungo diversi tratti della Statale 45 e delle strade attigue. A queste pattuglie, la novità rispetto all’analogo servizio predisposto nel weekend scorso è l’utilizzo di una pattuglia di motociclisti in divisa per verificare il comportamento di chi si trova al volante, e che non si aspetta l’arrivo di operatori su due ruote.

I controlli in numeri

Con l’obiettivo di scoraggiare le condotte scorrette alla guida, durante i posti di controlli effettuati nei punti di maggior traffico e nelle intersezioni pericolose, i carabinieri hanno controllato 120 persone, ispezionati 89 veicoli, di cui 38 moto. I carabinieri hanno ritirato una carta di circolazione ed elevato 21 sanzioni al codice della strada.

Costante è stata l’attività di vigilanza ai luoghi frequentati da giovani ed ai locali aperti anche sino a sera tardi, in questo periodo molto affollati. Luoghi che in genere, possono ingenerare problemi connessi a disturbo e schiamazzi ai danni dei residenti. Per sei giovani, tra i 21 ed i 33 anni, residenti in provincia di Piacenza e Milano, è scattata la segnalazione quali assuntori di droga alla Prefettura. I carabinieri di Rivergaro, quattro li hanno fermati in piazza Paolo VI e lungo la passeggiata del fiume Trebbia. Uno lo hanno controllato lungo la statale a bordo della propria auto e l’ultimo lo hanno fermato in un parco giochi di Gossolengo. Complessivamente i carabinieri hanno sequestrato quasi 20 grammi tra hashish e marijuana ed alcune dosi di cocaina.