Valtidone Wine Fest, a settembre la 14esima edizione della rassegna che esalta i sensi del vino

Cinque sensi, quattro date, un denominatore comune, il Valtidone Wine Fest, che torna a settembre per esaltare il vino e il suo territorio di produzione, la Val Tidone. Il palazzo della Provincia di Piacenza ha ospitato quest’oggi la conferenza stampa di presentazione della quattordicesima edizione dell’attesa rassegna, ospitata nei 4 fine settimana di settembre nei comuni organizzatori di Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino, Alta Val Tidone e Pianello Val Tidone, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, della stessa Provincia e del Consorzio Vini Piacentini e la collaborazione di Camera di Commercio, Banca di Piacenza e delle cantine sociali del territorio, Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone.

“E’ sempre un grande piacere presentare questo straordinario appuntamento che anima per un mese intero il nostro territorio – hanno sottolineato i 4 primi cittadini dei comuni organizzatori – Il Valtidone Wine Fest ha saputo infatti in questi anni diventare vetrina privilegiata delle nostre eccellenze, tra cui sicuramente il vino gioca un ruolo di assoluto protagonista, riuscendo ad unire in una strategica sinergia e collaborazione enti locali tra loro e il pubblico con il privato nella promozione e valorizzazione del territorio e dei nostro prodotti: un obiettivo che deve essere comune e ci deve vedere sempre uniti”.

Il viaggio nei sensi del vino partirà come di consueto da Borgonovo Val Tidone, che il 3 settembre ospiterà Ortrugo&Chisöla, in un indovinato abbinamento tra l’ortrugo, unico vino e vitigno autoctono della zona e la focaccia con i ciccioli de.co..

Borgonovo

“E’ un appuntamento tradizionale – ha detto Monica Patelli, presente nella duplice veste di Presidente della Provincia e di sindaco di Borgonovo – che però ogni anno si arricchisce di novità e di opportunità per i visitatori. Confermiamo la location di via Roma, a cielo aperto, che l’anno scorso ha riscosso ampio successo e l’assegnazione per il secondo anno del premio “Miglior Ortrugo”, grazie alla giuria di sommelier professionisti e di Coldiretti. Alle degustazioni uniremo tante altre iniziative, a partire dalla visita guidata alla nostra Rocca”.

Ziano

Si passerà il 10 settembre a Ziano Piacentino, nelle vie del centro storico, dove ad attendere l’esperienza dei sensi sarà il Malvasia nella tappa “Sette Colli in Malvasia”, che unisce l’apprezzato vino ai salumi piacentini dop, in particolare alla pancetta. “Anche a Ziano viaggeremo nel solco della tradizione – ha commentato Paolo Badenchini, Vice Sindaco del Comune più vitato d’Europa – unendo come sempre il Valtidone Wine Fest alla Festa dell’Uva, giunta alla sua 71° edizione, la più antica della provincia. Sarà quindi come sempre un intenso fine settimana di eventi intorno al vino e alla cultura del vino, tra divertimento ed enogastronomia, arte e intrattenimento”.

Alta Val Tidone

La natura itinerante del festival diventa ancora più marcata nel terzo appuntamento della rassegna, il 17 settembre, in Alta Val Tidone, con l’evento dedicato ai vini passiti e autoctoni. “Quest’anno ospiteremo i produttori e i visitatori a Nibbiano – racconta Franco Albertini, Sindaco del Comune nato dall’unione tra Caminata, Pecorara e lo stesso Nibbiano – tra piazza Combattenti e le vie del borgo troverà sede DiTerreDiCibiDiVini …e di Oli, che come dice il titolo unisce e valorizza i nostri migliori prodotti agroalimentari, le nostre tradizioni e le nostre radici con uno sguardo al futuro e alla promozione”.

Ultima tappa del viaggio con direzione Pianello Val Tidone, dove il 24 settembre in Piazza Madonna, si stappano le bottiglie di “Pianello Frizzante”, l’appuntamento dedicato ai vini bianchi e rossi frizzanti, a partire dal Gutturnio, il re dei vini piacentini.

Pianello

“È il fine settimana della “Sagra di San Maurizio” – ricorda Simone Castellini, Vice Sindaco del Comune di Pianello – e per noi è la grande festa di chiusura e di saluto della stagione estiva. Lo facciamo anche grazie a Pianello Frizzante che è anche un omaggio sincero ai frutti della nostra terra e a chi con amore la lavora ogni giorno regalandoci prodotti di eccellenza. Sarà come sempre una festa, con tante attrazioni e momenti di cultura e divertimento”.

Il Consorzio Vini Piacentini

Presente alla conferenza stampa anche Marco Profumo, presidente del Consorzio Vini Piacentini che ha sottolineato “il valore di manifestazioni come il Valtidone Wine Fest, che permettono di conoscere il nostro vino a un pubblico più ampio e di promuovere tutto il sistema produttivo ed economico che gravita intorno a questa eccellenza. È una rassegna importante anche per il valore di unità che riesce a trasmettere e di lavoro in un’unica direzione per il bene della nostra comunità”

“L’attaccamento al territorio è nel nostro DNA – ha ribadito Lavinia Curtoni, responsabile relazioni esterne di Banca di Piacenza – Collaboriamo e valorizziamo tutte le realtà e le iniziative che condividono questo nostro spirito e il Valtidone Wine Fest è sicuramente uno strumento straordinario in questo senso, quindi siamo ben felici di essere anche quest’anno al fianco dei sindaci e di tutti i produttori vitivinicoli del festival, che è un gruppo molto affiatato e coeso”.

Oltre che dalla Camera di Commercio, il Valtidone Wine Fest ha il sostegno delle due cantine sociali della Val Tidone. “Cantina Valtidone – hanno evidenziato Dionisio Genesi e Graziano Alberti, vice presidenti della stessa – è a fianco del festival dall’inizio perché ne riconosce la valenza culturale, sociale ed economico per la nostra comunità, che sono valori e obiettivi comuni alla nostra attività”.

“Il nostro vino e il nostro territorio – ha aggiunto Gian Maria Bonini, responsabile commerciale di Cantina di Vicobarone – hanno bisogno di manifestazioni importanti come il Valtidone Wine Fest, dove la comunione di intenti e l’unità possono permettere davvero la valorizzazione fuori dai nostri confini. Come Cantina siamo da sempre al fianco di questa rassegna che ci auguriamo possa proseguire nel suo cammino di crescita”.

Tutte le informazioni e i programmi dettagliati della rassegna verranno pubblicati e costantemente aggiornati sia sul sito ufficiale www.valtidonewinefest.it sia sui profili social della rassegna.