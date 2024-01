Variante alla Statale 45, niente da fare per Rivergaro: la presidenza del Consiglio boccia il ricorso

Variante sulla Statale 45, niente da fare per i cittadini di Rivergaro: la Presidenza del Consiglio respinge il ricorso del comitato. Il progetto, nonostante il dissenso espresso dal comune di Rivergaro è stato approvato, quindi si farà.

L’associazione Residenti e Utenti SS45 fino alla fine si è battuta perché le 7/8 rotonde negli 11 chilometri tra Rivergaro e Cernusca non si facessero. Dopo l’approvazione del progetto presentato da Anas, i membri del comitato avevano deciso di giocare l’ennesima carta: il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricorso partito dal Comune di Rivergaro perché è una delle Amministrazioni che ha titolo per poterlo fare per le precedenti posizioni tenute durante la Conferenza dei servizi. Ma da Roma è giunto il “nulla da fare”, il ricorso non è ammissibile. Ora l’associazione e il Comune guidato dal sindaco, Andrea Albasi, sono già al lavoro per valutare altre strade.