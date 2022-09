Elezioni politiche, Vasco Errani (Pd) incontra i cittadini a Fiorenzuola sabato 17 settembre

Dopo la presenza di Enrico Letta a Piacenza e la partecipazione di Stefano Bonaccini alla festa della lista PD- Italia Democratica e Progressista, sarà la volta di Vasco Errani.

L’ex presidente della regione Emilia-Romagna, pur avendo deciso di non ricandidarsi per la tornata elettorale del 25 Settembre, è uno dei protagonisti della campagna elettorale e riguardo al voto imminente crede fortemente in un buon risultato della coalizione guidata dai dem: “Il 25 Settembre la partita di può giocare, e si gioca principalmente sulla questione sociale.”

Vasco Errani sarà a Fiorenzuola d’Arda sabato 17 Settembre per un dibattito organizzato dalla sezione locale della lista Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista.

La serata, che inizierà alle 17:30 presso l’auditorium San Giovanni, sarà moderata dal giornalista Davide Montanari e vedrà gli interventi delle candidate PD alla Camera: Paola De Micheli, Beatrice Ghetti e del candidato di Articolo 1 Lanfranco De Franco. Sarà presente all’evento, per un saluto e ai partecipanti, anche Franco Pastorelli, Consigliere comunale di Articolo 1.