Cerca di vendere ai passanti uno smartphone di ultima generazione, ma è un telefono falso: donna arrestata

Nel pomeriggio di ieri, le Volanti hanno rintracciato una donna rumena classe 1991 in piazzale Marconi. La donna erra intenta a provare a vendere ai passanti uno smartphone apparentemente di ultimissima generazione. Inoltre era in possesso di monili apparentemente placcati in oro.

Le verifiche attraverso i tecnici specializzati hanno permesso di accertare che in realtà lo smartphone, che a prima vista presentava sistema operativo e caratteristiche esterne dell’originale, era in realtà un falso. Gli oggetti in suo possesso sono finiti sotto sequestro.

Per la donna è scattata la denuncia a piede libero per vendita di prodotti contraffatti, ed a suo carico venivano avviate le procedure per l’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via da Piacenza.