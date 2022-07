Vertenza Adidas, sciopero sospeso: “Tavolo in Regione sul futuro dei 200 lavoratori, ma la guardia resta alta”

E’ stato sospeso questa mattina, 11 luglio 2022, lo sciopero in corso al magazzino che gestisce la logistica di Adidas, a Piacenza, presso il magazzino Difarco, in via Strinati al Polo logistico del comune emiliano. Filt Cgil e Fit Cisl con i segretari generali di Piacenza Massimo Tarenchi (Cgil) e Salvatore Buon (Cisl) rendono noto che “grazie all’intervento istituzionale di Prefettura di Piacenza, Comune di Piacenza e soprattutto della Regione Emilia-Romagna con l’assessorato al Lavoro lo sciopero è stato sospeso fino al prossimo incontro convocato dalla Regione e a cui Adidas ha garantito la partecipazione”.

“Ringraziando le istituzioni per la sensibilità mostrata nei confronti delle 200 persone che vogliono da Adidas delle risposte sul loro futuro, l’assemblea convocata questa mattina ha dichiarato al sospensione delle proteste fino al prossimo appuntamento, previsto entro la fine del mese di luglio”, scrivono Filt e Fit Cisl in una nota. “I lavori sono ripresi a pieno regime ma la guardia resta alta in difesa del lavoro e dei diritti di chi lavora per vivere” scrivono Filt Cgil e Fit Cisl in una nota.