Il Comune ripulisce i vecchi binari militari di via dei Pisoni e la ciclabile di viale Patrioti

Più pulizia e più sicurezza in via dei Pisoni e viale Patrioti. Il Comune di Piacenza è intervenuto e sta intervenendo in questi giorni per riqualificare – è il caso di dirlo – due zone della città che da tempo erano in stato di abbandono. Conseguenza: cumuli di rifiuti e terreno fertile per attività illecite favorite anche dalla vegetazione spontanea particolarmente abbondante, e negli anni cresciuta in modo “selvaggio”, che creava zone d’ombra, inaccessibili e difficilmente controllabili.

Telecamere inservibili in via Dei Pisoni

Una criticità, quest’ultima, emersa anche in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e riferita in particolare all’area che costeggia da un lato via dei Pisoni, dalla Lupa al Kiosko, e dall’altro la recinzione della stazione degli autobus. E’ l’area che corrisponde alla sede della vecchia linea ferroviaria militare, ormai diventata una sorta di piccola discarica a cielo aperto e luogo ideale per situazioni potenzialmente problematiche. Proprio in via dei Pisoni, a dire il vero, è presente la videosorveglianza con ben due telecamere che, tuttavia, come è stato segnalato proprio in Prefettura, risultavano inservibili. La vegetazione spontanea ostruiva del tutto la visuale delle telecamere impedendo al personale delle forze dell’ordine di poter usufruire dei filmati in caso di necessità e, in genere, per monitorare la zona.

La segnalazione è stata raccolta dalla sindaca Katia Tarasconi che ha dunque attivato l’iter per risolvere il problema coinvolgendo l’assessore alla Manutenzione Matteo Bongiorni, che si è occupato “sul campo” delle operazioni.

I lavori sono iniziati già da qualche giorno con la pulizia di un lungo tratto parallelo a viale Patrioti tra i binari della vecchia linea ferroviaria militare in disuso e la ciclabile che porta verso la Lupa.

Nella mattinata di oggi, invece, si è proceduto alla pulizia del tracciato dei binari in via dei Pisoni, eliminando da un lato gli ostacoli che impedivano la visuale delle telecamere e, dall’altro, facendo emergere, anche in questo caso, rifiuti di ogni genere che, sempre in queste ore, Iren sta eliminando.

Entrambe le zone sono ora più monitorabili ed eventuali interventi da parte delle forze di polizia sono facilitati.