Via Sant’Antonino, da giovedì al via il cantiere da largo Battisti a vicolo San Martino.

Saranno in vigore dalle ore 7 di giovedì 22 giugno, sino al termine della prima fase dei lavori – la cui durata, salvo imprevisti e condizioni meteo avverse, è stimata in quattro settimane – le limitazioni al traffico nel tratto di via Sant’Antonino compreso tra largo Battisti e vicolo san Martino: divieto di circolazione e possibilità per i veicoli autorizzati, contestualmente alla chiusura in oggetto, di transitare in entrambi i sensi di marcia nel restante tratto della via, da vicolo San Martino a piazza Sant’Antonino.

Il cantiere che sarà avviato giovedì – procedendo per tappe successive e articolandosi, complessivamente, lungo un periodo di 12 settimane circa – costituisce l’ultimo stralcio relativo ai lavori di riqualificazione di strade e marciapiedi in centro storico appaltati nel 2020, di cui la scorsa estate erano state oggetto via Chiapponi, via Felice Frasi e via Sopramuro. Durante le diverse fasi dell’intervento, che consisterà nella rimozione e riposizionamento della pavimentazione in porfido, sarà comunque garantito il passaggio pedonale lungo i marciapiedi.