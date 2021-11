Viabilità e scuole, dalla Provincia investimenti per 67 milioni di euro fino al 2024

Ammontano a oltre 67 milioni di euro gli investimenti totali per viabilità ed edilizia scolastica previsti dalla Provincia di Piacenza fino al 2024.

I dettagli sono stati illustrati nel corso dell’incontro tra l’Ente ed i sindaci del territorio, che sono stati invitati dal presidente Patrizia Barbieri ad un appuntamento – svoltosi nella mattinata di oggi (martedì 30 novembre) in via telematica – dedicato sia alla presentazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022-24 sia ad una prima informativa sulla ricognizione delle progettualità dei Comuni piacentini per il PNRR.

Questi i dati di sintesi del programma triennale:

2022: investimenti totali previsti pari a 19.496.996 euro, dei quali 10.683.362 euro per viabilità e 8.813.364 euro per edilizia scolastica

2023: investimenti totali previsti pari a 29.587.871 euro, dei quali 10.296.871 euro per viabilità e 19.291.000 euro per edilizia scolastica

2024: investimenti totali previsti pari a 18.308.243 euro, dei quali 12.618.243 euro per viabilità e 5.690.000 euro per edilizia scolastica

“Si tratta – ha osservato il presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri – di cifre di assoluto rilievo, che evidenziano come il volume di risorse a disposizione dell’Ente si sia fortemente accresciuto rispetto agli anni scorsi, a dimostrazione del riconoscimento dell’importanza di garantire adeguati investimenti sul territorio per la sicurezza e l’adeguatezza delle nostre infrastrutture e delle nostre scuole”.

“Queste risorse – ha sottolineato il presidente Barbieri – rappresentano per il nostro Ente una sfida importante. Richiedono infatti un innalzamento della capacità di progettazione e di realizzazione dei nostri uffici, e quindi uno sforzo organizzativo di notevoli dimensioni”.

L’illustrazione tecnica dei singoli interventi è stata curata dal dirigente del Servizio Viabilità, Davide Marenghi, e dal dirigente del Servizio Edilizia scolastica e programmazione lavori pubblici, Stefano Pozzoli.

Il direttore generale della Provincia, Vittorio Silva, ha poi fornito una sintesi della prima ricognizione della progettualità dei comuni per il PNRR, che è ancora in corso e che, una volta conclusa, sarà raccolta in un dettagliato report: su un totale di 243 progetti, 129 di essi riguardano la Missione 2 (Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica), 56 progetti riguardano la Missione 1 (Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura), 34 la Missione 5 (Inclusione e coesione) e 22 la Missione 4 (Istruzione e ricerca).

A livello nazionale, sulla base delle stime Anci dell’ottobre 2021, le risorse per gli investimenti previsti nel PNRR la cui realizzazione è assegnata ai Comuni e alle Città metropolitane ammontano a circa 50 miliardi di euro.