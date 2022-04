Il Lotto premia l’Emilia Romagna: nell’ultimo concorso, un giocatore di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, ha conquistato 21.660 euro con 6 ambi, quattro terni e una quaterna, uniti all’opzione LottoPiù. L’ultimo concorso del Lotto, riporta Agipronews, ha distribuito 4,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 259 milioni da inizio anno.