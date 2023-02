Violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della nipote minorenne, 47enne in carcere

Violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della nipote, minorenne all’epoca dei fatti: in carcere 47enne. Gli abusi si sarebbero consumati tra il 2017 e il 2019. A coordinare le indagini era stata la Procura di Piacenza, a svolgerle invece la Squadra Mobile. Indagini che avevano permesso di raccogliere gravi elementi di reità a carico dell’uomo, poi condannato in via definitiva a 2 anni e i mesi di reclusione.

La nipote era stata da subito collocata in una struttura protetta. A carico dell’uomo era stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Sabato 25 febbraio, invece, per il 47enne si sono aperte le porte del carcere.