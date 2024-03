Riforma TUEL e contabilità pubblica, Vittorio Silva relatore al prestigioso convegno

Il direttore generale della Provincia di Piacenza Vittorio Silva è intervenuto, in qualità di relatore, all’importante convegno dal titolo “La riforma del TUEL e della contabilità pubblica”, in calendario oggi (venerdì 22 marzo) a Bologna nell’Aula Magna della Regione Emilia-Romagna.

La partecipazione del direttore generale costituisce un prestigioso riconoscimento, oltre che per lo stesso Silva, per tutto l’ente di Corso Garibaldi: per l’atteso appuntamento – promosso tra gli altri dalla Corte dei Conti, dall’associazione nazionale dei revisori degli enti locali, da Upi, da Anci e dall’Ordine dei commercialisti di Bologna – erano infatti registrati ben 600 partecipanti, 200 dei quali in presenza.

Il direttore generale dell’ente di Corso Garibaldi ha portato il proprio contributo – dal titolo “La riforma del TUEL: ruolo, funzioni e assetti organizzativi della Provincia nel quadro dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione” – nell’ambito della sessione del convegno dedicata alla riforma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Concorde rispetto all’idea di una Provincia che, superata la riforma Delrio, diventi in pieno l’ente preposto alla regia dello sviluppo locale, il direttore Silva ha tra l’altro citato Roberto Camagni, grande studioso dei sistemi territoriali e dello sviluppo locale, per rilanciare la tesi di una riforma della governance territoriale basata – in chiara controtendenza con il paradigma dell’accentramento – da un lato sulla piena comprensione del valore del capitale territoriale e dall’altro sul rafforzamento della programmazione di area vasta imperniata sulle Province. Silva ha anche sottolineato che il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative che erano delle Province non ha apportato benefici in termini di efficienza e le ha allontanate dai cittadini e dalle imprese, impoverendo i territori.

Con il direttore generale della Provincia di Piacenza Silva hanno preso la parola diverse altre autorità nazionali in materia, quali Giuseppe Caia (Ordinario di diritto Amministrativo dell’Università di Bologna), Tiziano Tessaro (Consigliere Corte dei Conti Sez. Controllo Emilia-Romagna) e Rosa Valentino (Direttore centrale Finanza Locale Ministero dell’Interno).