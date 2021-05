Dopo il secondo posto su strada di domenica a Bianconese, la “panterina” milanese sale sul gradino più alto del podio al velodromo “Attilio Pavesi”

Successo in pista a Fiorenzuola per il VO2 Team Pink, che oggi (martedì) piazza l’acuto al velodromo di casa, l’anello in cemento dedicato ad Attilio Pavesi applaudendo l’impresa di Aurora Mantovani. La “panterina”milanese, classe 2002 e primo anno Under 23, ha infatti vinto l’Omnium Donne Open, riservato alle categorie Elite, Under e Juniores femminili. Dopo il secondo posto nello Scratch e la vittoria nella Tempo Race, la ciclista lombarda del sodalizio piacentino l’ha spuntata per un solo punto nella Corsa a punti conclusiva, beffando Sara Fiorin (Cicli Fiorin), mentre a completare il podio è stata Emanuela Zanetti (Isolmant-Premac-Vittoria).

Decisivo l’ultimo sprint a punteggio doppio, dove la Mantovani ha allungato in precedenza conquistando il successo. Per lei, un periodo di forma notevole contando anche il secondo posto su strada di domenica scorsa a Bianconese, dove la compagna di squadra Cristina Tonetti aveva trionfato. Per il sodalizio del presidente Gian Luca Andrina, dunque, secondo sigillo nell’arco di tre giorni.

Omnium Donne Open

1° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink) 24 punti

2° Sara Fiorin (Cicli Fiorin) 23 punti

3° Emanuela Zanetti (Isolmant-Premac-Vittoria) 18 punti

4° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team) 14 punti

5° Elena Contarin (Breganze Millenium) 10 punti

6° Martina Sgrisleri (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo) 9 punti

Omnium Allieve

1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 49 punti

2° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service) 34 punti

3° Anita Baima (Cicli Fiorin)23 punti

4° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 17 punti

5° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service) 15 punti

6° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci 13 punti).