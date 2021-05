VO2 Team Pink, il tricolore di Francesca Barale splende a Lozzo Atestino

All’Euganissima Flandres la “panterina” ossolana vince il duello con Eleonora Ciabocco nelle Donne Junior; settima la compagna di squadra Carlotta Cipressi. Allieve, quinta Irma Siri e sesta Linda Ferrari (Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink)

Un acuto di classe, che vale la prima vittoria stagionale su strada (sommandosi alla cronometro) e chiudendo al meglio un mese di maggio brillante. Il tricolore di Francesca Barale (VO2 Team Pink) splende a Lozzo Atestino, località padovana sede dell’Euganissima Flandres, kermesse con quattro gare femminili. La “panterina” ossolana ha “graffiato” nella categoria Donne Juniores in una regione che nel 2020 le aveva regalato la magia tricolore, centrata a Sarcedo.

Oggi (domenica) la Barale (già vincitrice a cronometro a Cotignola e grande protagonista in campo internazionale nella Coppa delle Nazioni UCI di categoria) ha festeggiato il primo posto vincendo il duello ravvicinato con la marchigiana Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico), costretta a un nuovo secondo posto. Decisiva la loro azione di allungo nel finale, preceduta da un grande attacco di un’altra “panterina”, la torinese Martina Sanfilippo, coraggiosamente in fuga in solitaria. Sul traguardo, il sodalizio piacentino ha centrato anche il settimo posto con la forlivese Carlotta Cipressi.

Nelle Allieve, doppia top ten per il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink che in una corsa condizionata da una spaventosa caduta di gruppo al suono della campana ha piazzato al quinto posto la ligure Irma Siri e al sesto la reggiana Linda Ferrari.

Juniores Lozzo Atestino

1° Francesca Barale (VO2 Team Pink) 88 chilometri 800 metri in 2 ore 19 minuti 30 secondi, media 38,194 chilometri orari

2° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico)

3° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service) a 1 minuto

4° Andrea Casagranda (Breganze Millenium)

5° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile)

6° Matilde Ceriello (Racconigi)

7° Carlotta Cipressi (VO2 Team Pink)

8° Chiara Reghini (Team Wilier Chiara Pierobon)

9°Giulia Raimondi (Team Wilier Chiara Pierobon)

10° Monica Castagna (Team Wilier Chiara Pierobon).

Allieve Lozzo Atestino

1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 53 chilometri 200 metri in 1 ora 32 minuti 55 secondi, media 34,353 chilometri orari

2° Marta Pavesi (Valcar Travel& Service) a 8 secondi

3° Aurora Cappelletti (Officine Alberti Uc Val d’Illasi) a 32 secondi

4° Livielle Ongarato (Team 1971)

5° Irma Siri (Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink) a 42 secondi

6° Linda Ferrari (Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink) a 44 secondi

7° Tanya Donati (Ciclistica Bordighera)

8° Anita Baima (Cicli Fiorin) a 1 minuto 48 secondi

9° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera)

10° Greta Pighi (Cicli Fiorin) a 1 minuto 49 secondi.