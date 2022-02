VO2 Team Pink – Sette “panterine” Allieve per la stagione 2022 del Ciclismo giovanile

Sei atlete su sette del secondo anno, una esordiente in categoria ma tutte confermate con la maglia delle “panterine”. Sono queste le coordinate della formazione Donne Allieve del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink per la stagione 2022, con il sodalizio del presidente Massimo Arnesano che per il secondo anno curerà il vivaio (contando anche le Donne Esordienti) del VO2 Team Pink presieduto da Gian Luca Andrina e protagonista con le Donne Juniores oltre a un’atleta Under 23 (Elisa Tonelli).

L’organico-Allieve contempla in primis la parmigiana Sarah Sandei, classe 2007 e reduce dall’avventura 2021 nelle Esordienti secondo anno. Per lei, il salto di categoria con la stessa maglia in una rosa dove avrà al suo fianco altre sei compagne di squadra di un anno più grandi. Pedaleranno, infatti, le conterranee Marta Festa ed Emma Del Bono, le reggiane Linda Ferrari e Giorgia Tagliavini, la ligure Irma Siri e la piacentina Arianna Giordani. Queste ultime due campionesse regionali Emilia Romagna 2021 su pista e su strada in categoria.

A guidarle, i confermati ds Vincenzo Alongi e Mario Ferrari

“È una formazione abbastanza completa con una qualità media alta. Sarà una delle squadre più competitive, anche se questo non vuol dire conquistare chissà quante vittorie. Ci aspettiamo buoni risultati. Sarah Sandei è l’unica del primo anno e dovrà adeguarsi alla categoria che invece le sue compagne conoscono già, visto che li 2021 ci ha regalato buoni piazzamenti e due titoli regionali”.

Il roster

Arianna Giordani (2006, confermata)

Linda Ferrari (2006, confermata)

Giorgia Tagliavini (2006, confermata)

Emma Del Bono (2006, confermata)

Irma Siri (2006, confermata)

Marta Festa (2006, confermata)

Sarah Sandei (2007, confermata)

Direttori sportivi: Vincenzo Alongi, Mario Ferrari