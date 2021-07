VO2 Team Pink, Terza medaglia tricolore per Vittoria Grassi: bronzo nella Madison Allieve

Si chiude con una medaglia di bronzo l’avventura tricolore del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonista ai campionati giovanili su pista a San Giovanni al Natisone (Udine) che si sono conclusi nella mattinata di oggi (sabato).

Nell’ultima gara della kermesse tricolore, la Madison Allieve, la “panterina” torinese Vittoria Grassi – in coppia con Anita Baima (Cicli Fiorin) difendendo i colori del Piemonte – ha centrato il terzo posto, alle spalle delle neocampionesse d’Italia Federica Venturelli e Marta Pavesi (Lombardia) e delle trentine Alice Toniolli e Sara Piffer. Non lontana dal podio un’altra portacolori del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, la ligure Irma Siri, quinta in coppia con Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t Adriatica) con i colori dell’Emilia Romagna.

Per la Grassi, il bronzo nell’Americana è il terzo metallo nella rassegna, contando l’analoga medaglia di ieri (venerdì) nella Velocità individuale e soprattutto l’oro (con tanto di titolo italiano) nella Velocità a squadre in coppia con Anita Baima nella giornata di mercoledì. Il tricolore centrato ha al contempo regalato il ventesimo titolo nazionale al “pianeta-panterine” nella storia iniziata el 2016.

Per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, San Giovanni al Natisone ha fruttato complessivamente quattro medaglie contando anche il bronzo nell’Inseguimento a squadre Allieve messo al collo da Arianna Giordani, Irma Siri, Giorgia Tagliavini insieme a Valentina Zanzi nel quartetto dell’Emilia Romagna.

La domenica in sella

Non c’è sosta, perché domani (domenica) si passerà dalla pista alla strada. Partendo dall’alto, il VO2 Team Pink sarà di scena a Breganze (Vicenza) nella gara Junior dove schiererà Francesca Barale, Chiara Sacchi e Martina Sanfilippo (Donne Juniores) oltre al quartetto Under 23 primo anno (Elite) formato da Aurora Mantovani, Elisa Tonelli, Cristina Tonetti e Alice Capasso. Il sesto Memorial Franco Basso partirà alle 14,30 con 78 chilometri da percorrere.

Il Ciclismo VO2 Team Pink, invece, correrà a Meduna di Livenza (Treviso) con le Esordienti e le Allieve. Alle 14 ci saranno 42 chilometri da percorrere. Mentre alle 16 prenderà il via la corsa Allieve con 78 chilometri da affrontare.