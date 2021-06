Dopo il secondo posto a Segromigno, la “panterina” torinese ha centrato la terza piazza a Lajatico nelle Allieve

Secondo podio nel giro di cinque giorni per Vittoria Grassi, “panterina” torinese del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink che archivia più che positivamente il doppio appuntamento ravvicinato in Toscana. Dopo aver centrato il secondo posto a Segromigno (Lucca) nel giorno della Festa della Repubblica, l’Allieva piemontese del sodalizio piacentino si è ripetuta oggi (domenica) a Lajatico, in provincia di Pisa. Per lei, un terzo posto appena dietro alla ligure Lucia Brillante Romeo, seconda e anticipata di qualche secondo dalla vincitrice Giulia Coppi (Racing Team Fanelli). Per la squadra del presidente Massimo Arnesano, anche un altro doppio piazzamento in top ten: settima la reggiana Linda Ferrari, nona la ligure Irma Siri. Salendo alle Juniores, Francesca Barale (VO2 Team Pink), campionessa italiana Donne Juniores in carica, è stata premiata come prima ragazza al traguardo nella corsa Novara-Orta per Allievi.

Donne Allieve Lajatico

1° Giulia Coppi (Racing Team Fanelli) 55 chilometri 100 metri in 1 ora 45 minuti, media 31,486 chilometri orari

2° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) a 3 secondi

3° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

4° Eleonora La Bella (Punto Bici Aprilia)

5° Emma Meucci (Zhiraf Guerciotti)

6° Virginia Gelichi (Ciclistica San Miniato-Santa Croce)

7° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

8° Eleonora Davigo (Ciclistica Bordighera)

9° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

10° Concetta Bonelli (Giampaolo Caruso).