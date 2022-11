Volley Academy Piacenza, i risultati del weekend: prima vittoria da tre punti in Serie B1

Prima vittoria (da 3 punti) delle ragazze VAP che vincono in modo netto e convincente una delle due trasferte in terra sarda che il calendario della attuale stagione B1.

La maggior difficoltà di trasferte di questo tipo, oltre alle capacità della squadra ospitante, è sicuramente rappresentata dal fatto che inevitabilmente si perdono tante energie fisiche e nervose per il viaggio, con partenza all’alba, per i vari spostamenti per l’aeroporto e, dopo l’arrivo, per raggiungere ristorante, palestra, ecc..

Il primo set infatti inizia nel peggiore dei modi per le ragazze che faticano molto ad entrare in partita subendo un parziale iniziale quasi impossibile da recuperare ed infatti il set si chiude con soli 11 punti all’attivo, nonostante venga schierata la formazione titolare con Gazzola libero, Magnabosco al palleggio, Pierdonati e Fabbri centrali, Iacona e Piomboni bande, Del Core opposto.

Lo stesso sestetto viene riproposto da Mineo anche nel secondo set, ma, nell’intervallo, il coach è bravo a lavorare psicologicamente sulle ragazze e a caricarle nel modo giusto ed infatti si può dire che d’ora in avanti si assiste ad un’altra partita con la Vap che prende sempre piu’ coraggio ed inizia a giocare una splendida partita in continuo crescendo.

I parziali dei tre set successivi mettono in evidenza la superiorità della compagine che lascia le avversarie a 23, 20 e 19 punti. Arrivano così tre punti importantissimi sia per la classifica che per il morale delle giocatrici e dello staff.

San Paolo Volley Cagliari – VAP 1-3

(25-11, 23-25, 20-25, 19-25)

VAP: Fabbri Ada 10, Iacona Alessandra 16, Del Core Lara 16, Borri Aurora, Magnabosco Emma 5, Dodi Sara, Viganò Alice, Pierdonati Francesca 4, Piomboni Nicole 15, Gazzola Sofia libero. N.E.: Ruggeri Francesca,Trevisan Camilla, Muller Sophia L2

Serie C

POLISPORTIVA MARANELLO MO 3 – 0 VOLLEY ACADEMY PIACENZA ITAS PC

(25-23, 25-18, 25-22)

Tabellino

ARBORE 2 pts, BERGONZI, BORRI 7 pts, DELLA CORTE 1 pt, DI LUZIO 2 pts, DODI 9 pts, GIONELLI L1, NASI, PEDROLLI 4 pts, RUGGIERI L2, TREVISAN, UCOVIC 12pts. ALL.: CHIODAROLI

U16 regionale

VOLLEY ACADEMY PIACENZA BIOPRO PC 3 – RIVER VIGOR PLANT PC

(23-25, 20-25, 25-22, 28-26, 15-12)

Tabellino

ARBORE 5 pts, BERGONZI 1 pt, BORRI 2 pts, DELLA CORTE 10 pts, DI LUZIO, DODI 27 pts, NASI, PEDROLLI 9 pts, RIGGIERI L1, TREVISAN 5 pts, UCOVIC 19 pts. ALL.: MINEO