Volley, Cev Cup – Bluenergy Daiko spalle al muro: Montpellier vince 3-1 e sogna la semi. Al ritorno serve un miracolo

Prima sconfitta in Europa per Bluenergy Daiko Piacenza. Nella gara di andata dei Quarti di Finale di Cev Volleyball Cip con Montpellier i biancorossi vincono il primo set, perdono il secondo in un finale in cui la battuta dei padroni di casa ha fatto la differenza e poi nel terzo non riescono a mantenere un vantaggio che a metà parziale era anche di tre lunghezze. Nel quarto dopo un buon inizio è arrivato il break dei padroni di casa di che ha messo all’angolo i biancorossi.

Contro i Campioni di Francia appena scesi dalla Cev Champions League serviva una gara positiva, così non è stato soprattutto nell’approccio e nella determinazione ed ora nella gara di ritorno dei Quarti di Finale che si giocherà al PalabancaSport il 15 febbraio bisognerà vincere 3-0 o 3-1 per poi giocarsi tutto al golden set.

Massimo Botti (coach Bluenergy Daiko Piacenza)

“Non ha funzionato nulla, soprattutto l’approccio alla partita di cui mi ero particolarmente raccomandato. È mancata la determinazione necessaria per vincere una partita, quando non c’è il giusto approccio tutto diventa difficile anche da un punto di vista tecnico. No, nulla ha funzionato”.

MONTPELLIER HSC VB – BLUENERGY DAIKO PIACENZA 3-1

(23-25, 25-23, 25-22, 25-20)

MONTPELLIER HSC VB: Demyanenko 6, Veloso, Palacios 8, Moralez 10, Faure 22, Dukic 24, Closter (L), Halagahu 2, Lecat, Vol, Le Goff. Ne: Rajoharivelo. All. Lecat.

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA: Alonso 7, Brizard 1, Recine 9, Simon 10, Romanò 14, Leal 16, Scaferla (L), Lucarelli, Gironi 1, Basic 5, Cester, de Weijer. Ne: Caneschi, Hoffer (L). All. Botti.