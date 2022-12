Volley, Cev Cup – La Bluenergy Daiko vince anche il ritorno con il Fenerbahce e accede ai Playoff

Bluenergy Daiko Piacenza prosegue il suo cammino in Cev Volleyball Cup. Nella gara di ritorno degli Ottavi di Finale ha sconfitto a domicilio il Fenerbahce per 3-1, lo stesso punteggio della gara di andata e si è qualificata per il turno successivo, i Play Off della manifestazione: gara di andata tra il 10 e 12 gennaio, gara di ritorno quindici giorni dopo. Chi vincerà poi i Play Off accederà ai Quarti di Finale della manifestazione che vedrà al via anche le squadre terze classificate dei gironi di Champions League. È bastata poco più di un’ora di gioco a Brizard e compagni per raggiungere l’obiettivo di vincere due set e avere la qualificazione in tasca.

Quattro partite giocate in Europa, quattro vittorie per Bluenergy Daiko Volley Piacenza. Che a Istanbul, perso malamente il primo set, ha avuto la forza di reagire già in avvio di secondo parziale e pareggiare i conti in fatto di gioco. Battaglia nel terzo set vinto ai vantaggi dai biancorossi e una volta raggiunta la qualificazione, spazio a chi fino ad ora ha giocato meno.

Le parole di Lorenzo Bernardi

“C’è stato da soffrire ma sapevamo che poteva essere così, dobbiamo avere la consapevolezza di cosa non è andato al meglio in questa partita e dobbiamo fare un a rande auto critica per come abbiamo iniziato il primo set. Ci eravamo detti tante cose ma l’approccio alla gara è stato dei peggiori. Sono contento della qualificazione e dell’ingresso di Gironi, è entrato in un momento molto delicato dell’incontro e ha fatto una grande prestazione. Non dobbiamo assolutamente meravigliarci se dobbiamo lottare contro chiunque perché se ci meravigliamo sarebbe un atto di presunzione che non ci porterebbe lontano. Siamo contenti di avere passato il turno, siamo consapevoli di non aver giocato una grande partita, sappiamo che dobbiamo giocare molto meglio ma è importante sapere vincere soffrendo anche queste partite ad eliminazione diretta”.

FENERBAHCE ISTANBUL – BLUENERGY DAIKO PIACENZA 1-3

(25-22, 23-25, 24-26, 19-25)

FENERBAHCE ISTANBUL: Louati 13, Savas 3, Gurbuz 13, Ferreira 10, Tumer 9, Bostan 4, Yesilbudak (L), Unver, Peric 5, Tarakci 1, Kurt 1, Mert (L). Ne: Marouf, Sikar. All. Castellani.

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA: Alonso 6, Romanò 5, Leal 19, Caneschi 3, Brizard 4, Lucarelli 10, Scanferla (L), Recine 1, de Weijer, Cester 5, Gironi 12, Basic 2, Hoffer (L). All. Bernardi.

Note: durata set 28’, 26’, 30’ e 23’, per un totale di 107’. Fenerbahce Istanbul: battute sbagliate 22, ace 10, muri punto 6, errori in attacco 8, ricezione 47% (18% perfetta), attacco 44%. Bluenergy Daiko Volley Piacenza: battute sbagliate 23, ace 6, muri punto 12, errori in attacco 8, ricezione 37% (11% perfetta), attacco 50%.

Il prossimo avversario

Sarà la formazione rumena del C.S. Arcada Galati l’avversaria di Bluenergy Daiko Volley Piacenza nei Play Off di Cev Volleyball Cup. La gara di andata si giocherà in Romania, a Galati, in una data compresa tra il 10 e 12 gennaio, la gara di ritorno al PalabancaSport quindici giorni dopo in una data compresa tra il 24 e 26 gennaio.

La formazione rumena negli Ottavi di Finale ha eliminato i finlandesi del Savo Volley Kuopio. La squadra che supererà il turno dei Play Off accederà ai Quarti di Finale della manifestazione che vedrà al via anche le squadre terze classificate dei gironi di Champions League.