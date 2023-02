Volley, Cev Cup – Ultima chiamata per la Bluenergy Daiko: con Montpellier serve un’impresa

Bluenergy Daiko Volley Piacenza torna protagonista in campo europeo: domani, mercoledì 15 febbraio, alle 20.30 il PalabancaSport accenderà i riflettori sulla gara di ritorno dei Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup. Avversaria la formazione francese del Montpellier HSC VB, arbitri della gara Slobodan Kovacevic (Montenegro) e Marco Van Alexandros (Olanda).

Biancorossi costretti a vincere per qualificarsi alla Semifinale della manifestazione, nella gara di andata una settimana fa in terra francese ad imporsi per 3-1 (23-25, 25-23, 25-22, 25-20) è stata la squadra di casa. Domani sera Bluenergy Daiko Volley Piacenza dovrà vincere la partita per 3-0 o 3-1 e quindi imporsi anche nel Golden set ai 15 punti.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Gas Sales Bluenergy Piacenza – YouTube. (https://www.youtube.com/channel/UCrWmD3q1rj7_2eJdTuAI2YA).

La squadra biancorossa, dopo la vittoria con Milano nell’ultimo turno di campionato è tornata ieri pomeriggio in palestra con una seduta di lavoro, quindi oggi pomeriggio lavoro tecnico e domani rifinitura. Per la Società biancorossa quella di domani è l’ottava sfida in Europa nella sua breve storia.

Alessandro Fei (Direttore Sportivo Bluenergy Daiko Piacenza)

“Dobbiamo prepararci ad una gara lunga visto che se vogliamo passare il turno dovremo giocare e vincere anche il Golden set. Una gara in cui conterà la tecnica ma soprattutto la testa, l’approccio che riusciremo ad avere alla partita sarà determinante. La squadra è in salute, l’appoggio del nostro pubblico sarà importante, ci aspetta una gara difficile anche per il valore degli avversari, siamo pronti per giocarci tutte le nostre carte”.

L’avversario: Montpellier HSC VB

Campione di Francia in carica, il Montpellier ha vinto dopo 47 anni, ed è all’esordio stagionale in Cev Volleyball Cup. Ha preso parte alla Cev Champions League 2023, inserita nel Girone A ha chiuso la sua avventura nella massima competizione europea per club al terzo posto in classifica con 1 vittoria e 5 sconfitte in sei gare giocate. Come terza classificata partecipa ora alla Cev Volleyball Cup.

Il Montpellier dopo venti giornate occupa la settima posizione in classifica nella Ligue A francese, che vede al via 14 squadre, con 31 punti grazie a 10 vittorie e 10 sconfitte. Nell’ultima giornata di campionato Montpellier ha sconfitto in trasferta per 3-1 (32-34, 25-19, 25-18, 25-22) il Sete, ottavo in classifica.

La formazione francese è guidata dal tecnico Olivier Lecat e il suo vice è Fabio Storti, un paio di stagioni fa a Piacenza come scout man. Il roster francese è di buon livello e annovera, tra gli altri, alcuni giocatori che hanno giocato in Italia oltre al centrale Nicolas Le Goff compagno in nazionale del biancorosso Antoine Brizard.