Volley, Champions League – Gas Sales Piacenza inserita in seconda fascia, debutto tra il 21 e 23 novembre

Gas Sales Piacenza farà il suo debutto nella Cev Champions League Volley 2024 al PalabancaSport tra il 21 e 23 novembre 2023.

La Cev ha ufficializzato l’elenco delle partecipanti alla prossima Champions League e la formazione biancorossa, al debutto assoluto nella manifestazione, inizierà la sua avventura europea direttamente dal quarto round. Inserita nel gruppo di seconda fascia, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza non prenderà parte alle fasi preliminari della manifestazione ed è già certa di essere tra le 20 protagoniste che si giocheranno la più importante manifestazione europea per club.

Gironi e sorteggio

Saranno cinque i gironi del quarto round. Trento e Civitanova sono teste di serie, Piacenza fa parte del gruppo di seconda fascia. Ai Quarti di Finale prenderanno parte le prime classificate di ogni girone mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i Play Off con la formula di andata e ritorno con gara di andata in casa della peggiore classificata.

Il sorteggio dei gironi verrà effettuato il 19 luglio alle ore 12.00 in Lussemburgo mentre la Superfinals sia maschile che femminile è in calendario il 4 e il 5 maggio 2024. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nel proprio girone non incontrerà certamente la formazione polacca dell’Asseco Resovia, le due tedesche del VfB Friedrichshafen e del SVG Luneburg e i belgi del Knack Roeselare, squadre inserite anche loro in seconda fascia.

Debutto fissato al PalabancaSport tra il 21 e 23 novembre 2023, seconda gara fuori casa tra il 28 e 30 novembre 2023, terza gara al PalabancaSport tra il 12 e 14 dicembre 2023, quarta al PalabancaSport tra il 19 e 21 dicembre 2023, quinta fuori casa tra il 9 e 11 gennaio ed infine sesta gara ancora lontano da Piacenza il 17 gennaio 2024.

Nuova collaborazione con Zeus

Gas Sales Piacenza e Zeus sono lieti di annunciare il nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica grazie al quale il brand sportivo italiano vestirà la formazione biancorossa.

Zeus sarà il fornitore tecnico ufficiale di tutte le divise da gioco, allenamento e rappresentanza della prima squadra e del settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per le prossime tre stagioni sportive.

Hristo Zlatanov Direttore Generale del club

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo raggiunto con Zeus, un’azienda italiana all’avanguardia nel mondo dello sport e soprattutto in continua evoluzione. Per tre stagioni tutte le nostre squadre saranno vestite da Zeus, presto presenteremo la nuova divisa da gioco che posso anticipare sarà molto accattivante”.

Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Zeus rappresenta il brand capace di garantire l’esclusività dei disegni, una collezione personalizzata secondo le proprie esigenze, e standard di qualità elevati tali da consentire a Zeus di esportare i propri prodotti in più di cinquanta Paesi nel Mondo. Per Zeus l’accordo di sponsorizzazione con Gas Sales Piacenza rappresenta, invece, la conferma di essere uno dei brand più forti e performanti a livello mondiale, nonché la certezza di poter legare il proprio marchio a quello di una società indubbiamente tra le più forti del panorama maschile non solo a livello italiano.

“La Zeus Sport, nella figura del titolare e fondatore Salvatore Cirillo, si dichiara enormemente fiera e soddisfatta di aver chiuso il contratto di sponsorizzazione tecnica con la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, società di volley di spicco nel panorama italiano. Il brand è sempre alla ricerca di nuove collaborazioni e non vede l’ora di iniziare questo percorso di partnership per dar vita a prodotti di massima qualità per dare la giusta importanza al club“.

