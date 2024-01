Volley – Cisterna-Gas Sales Piacenza, live su Radio Sound dalle 20:30

Per la quinta giornata di ritorno del campionato di SuperLega Gas Sales Volley Piacenza sarà impegnata a Cisterna, avversaria Cisterna Volley (ore 20.30 diretta su Radio Sound). Dopo il passo falso casalingo con Trento, i biancorossi scendono in campo con l’obiettivo di riprendere la corsa in campionato e consolidare il terzo posto in classifica. I pontini in graduatoria occupano la nona posizione a tre lunghezze dall’ottava, ultima utile per accedere ai play off scudetto.

I possibili sestetti

CISTERNA: Faure, Saitta, Mazzone, Rossi, Ramon, Bayram, Piccinelli (L). All. Falasca

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Lucarlli, Leal, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi