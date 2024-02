Volley – Civitanova-Gas Sales Piacenza, LIVE su Radio Sound dalle 16:00

Gas Sales Piacenza torna protagonista del campionato di SuperLega Credem Banca: decima giornata di ritorno, penultima di SuperLega, i biancorossi saranno impegnati (ore 16.00 diretta su Radio Sound) a Civitanova Marche, avversaria Cucine Lube Civitanova.

In palio il terzo posto. Nelle Marche si affrontano le due squadre attualmente appaiate al terzo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sulle quinte. Civitanova vanta però rispetto ai biancorossi un maggiore numero di vittorie, prima discriminate in caso di arrivo a pari punti al termine della Regular Season. Con il primo posto in classifica blindato da Trento e il secondo da Perugia, nella ultime due giornate di gare si andranno a delineare le altre sei posizioni sulla griglia di partenza di Play Off Scudetto.

I possibili sestetti

CIVITANOVA: Lagumdzija, De Cecco, Nikolov, Bottolo, Anzani, Chinenyeze, Balaso (L). All. Blengini

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Leal, Lucarelli, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi