Volley, Coppa Italia – La Gas Sales Piacenza per la storia: dalle 16 il LIVE della finale contro Trento

Nella cornice del “PalaEur” di Roma la Gas Sales Bluenergy Piacenza sfida Trento nell’ultimo atto della Coppa Italia. Squadre in campo per la finale alle ore 16:00, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo aver interrotto l’impressionante striscia di 33 vittorie consecutive della super favorita Perugia con un netto 3-0, la Gas Sales Bluenergy Piacenza è chiamata a superarsi nuovamente contro l’Itas Trentino nella finale di Coppa Italia. I biancorossi di coach Massimo Botti hanno il morale alle stelle dopo l’impresa di ieri e vogliono portare a casa un trofeo che manca in città dal 2013/14 e che può risollevare l’intera stagione. Servirà, tuttavia, una partita superlativa da parte di Brizard e compagni contro un avversario, come Trento dell’ex Piacenza Lorenzetti, che ha dimostrato grande cuore e freddezza nella vittoria in rimonta contro Milano per 3-2. In stagione, la Gas Sales ha sempre avuto la meglio sui bianconeri in campionato, ma quest’oggi la posta in gioco è ben maggiore. Inoltre, l’Itas è una squadra abituata a questo tipo di match con ben 8 finali di Coppa Italia negli ultimi 13 anni.

