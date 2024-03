Volley – Gas Sales Piacenza: Gara 3 è la sesta sfida stagionale con Milano, curiosità e statistiche

Gas Sales Piacenza sarà impegnata sabato 16 marzo (ore 18.00 su Radio Sound) al PalabancaSport per affrontare l’Allianz Milano in Gara 3 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto del campionato di SuperLega Credem Banca. La serie è in perfetta parità dopo la vittoria in Gara 2 a Milano dei biancorossi di coach Andrea Anastasi. E quella che andrà in scena sabato sarà la sfida stagionale numero sei tra le due squadre.

Sfida numero diciotto quella in arrivo contro la formazione milanese. Sono diciassette i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off Scudetto, Play Off 5° Posto, Del Monte Coppa Italia SuperLega e Play Off 3° Posto.

Le statistiche

Il bilancio è a favore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che ha vinto dodici gare mentre Milano se ne è aggiudicata cinque: nove volte le due squadre si sono affrontate in regular season con sette vittorie per i biancorossi e due per i meneghini, due volte nei Play Off Scudetto con una vittoria per parte, due volte nei Play Off 5° Posto con una vittoria per parte, una volta in Coppa Italia con vittoria di Milano e tre volte nei Play Off 3° Posto con altrettante vittorie di Piacenza.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre è proprio quello giocato in questa stagione: Quarti di Finale di Coppa Italia quando Milano si impose al PalabancaSport al tie break (16-25, 25-20, 21-25, 25-22, 20-22) e la partita registrò 221 punti globali. Ed è stata la quinta volta che una partita tra le due squadre è terminata al tie break.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2021-2022: terza giornata di ritorno, il primo parziale andò ai meneghini per 31-29. Il parziale più agevole è datato stagione 2020-2021, quarta giornata dei Play Off 5° Posto, al PalabancaSport Milano si impose nel terzo set per 25-14. E nel quarto si impose per 25-15.