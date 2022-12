Volley, Gas Sales Piacenza – Il 14enne Manuel Zlatanov convocato in Nazionale U17 per il Torneo Wevza

Manuel Zlatanov è tra i quattordici azzurri che parteciperanno al Torneo Wevza in programma a Darfo Boario Terme in provincia di Brescia dal 3 al 7 gennaio 2023 e valido per la qualificazione agli Europei Under 17 maschili 2023.

Il giovane schiacciatore è stato convocato dal primo allenatore della Nazionale Azzurra Under 17 Monica Cresta e si dovrà trovare entro le 13.00 di martedì 27 dicembre all’Albergo Aprica di Darfo Boario Terme per partecipare ad un collegiale e successivamente al Torneo Wevza.

Lo staff tecnico della Nazionale Azzurra Under 17 è composto da: CRESTA Monica (1°Allenatore), PRETI Giovanni (2°Allenatore), CECI Fabrizio (Preparatore atletico), RASPANTE Ignazio (Medico), CORDENOS Mattia (Fisioterapista), CECAMORE Enrico (Team Manager).

Questi i quattordici convocati: Manuel Zlatanov (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza), Alessandro Benacchio e Simone Bertoncello (Bassano Volley), Nicolò Garello (Diavoli Rosa), Gianluca Cremoni, Andrea Giani e Nicola Zara (Lube Volley), Raffaele Colaci (Matervolley Castellana), Andrea Ruzza (Pallavolo Padova), Davide Boschini e Nicola Mussari (Trentino Volley), Andrea Usanza (Volley Montichiari), Bryan Argilagos e Simone Porro (Volley Treviso).

Manuel prosegue la dinastia degli Zlatanov: dopo il papà Hristo, che vanta 142 presenze in azzurro ed ora Direttore Generale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e nonno Dimitar, stella della Bulgaria argento alle Olimpiadi di Mosca 1980 e ai Mondiali in casa del 1970, ora tocca a Manuel.