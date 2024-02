Volley, Gas Sales Piacenza-Jastrzebski Wegiel 3-2 i biancorossi vincono al tiebreak la gara di andata dei quarti di Champions

Serviva una prestazione importante dopo un percorso poco entusiasmante nelle ultime uscite di campionato. La Gas Sales Piacenza è riuscita, almeno in parte, nell’intento, battendo al tiebreak lo Jastrzebski Wegiel nella gara di andata dei quarti di finale della Champions League.

I polacchi, finalisti della passata edizione, sono partiti fortissimo, sfruttando i tanti errori al servizio di Piacenza. Nel secondo set Caneschi ha un problema alla mano e viene sostituito dall’ottimo Alonso. Anastasi richiama in panchina anche Romanò (che stava giocando con 39 di febbre) e getta nella mischia Gironi: l’opposto della nazionale italiana rientrerà in campo solo nel finale. Piacenza lotta e conquista un secondo set combattutissimo 30-28, da qui la partita cambia. La Gas Sales domina il terzo set con Alonso e Brizard che salgono in cattedra a muro. Finita qui? Nemmeno per idea. Lo Jastrzebski Wegiel decide di vendere cara la pelle con uno Szymura sempre efficace. Nel tiebreak, tuttavia, i locali sorretti dal migliore in campo Lucarelli, fanno gara di testa e chiudono la contesa 15-11. Un risultato che non chiude affatto il discorso qualificazione (ritorno mercoledì 28 febbraio alle 18:00 italiane in Polonia), ma restituisce tanto morale ai piacentini che avranno la possibilità di affrontare al meglio la sfida che potrebbe garantire loro il passaggio alle semifinali.

Domenica, intanto, si torna in campo per il campionato: Piacenza sarà ospite di Civitanova con l’obiettivo di recuperare il terzo posto in classifica.

Le parole di coach Anastasi: “Una grande vittoria di squadra”

Gli starting player

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Leal, Lucarelli, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

JASTRZEBSKI WEGIEL: Patry, Toniutti, Fornal, Szymura, Gladyr, Huber, Popiwczak. All. Mendez

La partita

Primo set

Jastrzebski Wegiel parte meglio e si porta sul 3-0. Errore di Lucarelli e 4-0 per i Polacchi. E’ da incubo l’inizio dei ragazzi di Anastasi e il tecnico chiama subito timeout. Pipe di Fornal 2-6. Piacenza torna sotto 5-7. Szymura prende la mano di Romanò e ottiene l’ottavo punto degli ospiti. Già 4 errori al servizio per Piacenza da inizio set. Gladyr con l’aiuto del nastro mette a segno un ace 6-10. Grandi difese dei polacchi, poi Romanò spara fuori 6-11. Primo tempo di Simon 8-12. Lucarelli con una free ball riporta sotto i locali 9-12. Szymura a segno e lo Jastrzebski Wegiel si riporta a +4. Massimo vantaggio degli ospiti: primo tempo di Gladyr ed 11-17. Diagonale di Patry 12-18. Invasione di Simon e dopo il video cheek 13-19. Primo tempo di Huber 14-20 e lo Jastrzebski Wegiel è vicina al primo set. Fuori Leal, dentro Andringa. Attacco incrociato di Lucarelli 15-20. Muro di capitan Brizard 16-21. Sesto errore al servizio per Piacenza 16-22. Parallela di Romanò 17-22 e rientra Leal. Ennesimo errore dai nove metri di Piacenza (ben 8 nel set) ed è set point per i polacchi. Lo Jastrzebski Wegiel vince il primo set 25-19

Secondo set

Piacenza parte meglio 4-2. Errore di Simon e partirà 4-4. Patry gioca con le mani di Romanò e sorpasso Jastrzebski Wegiel 4-5. Entra Alonso per Canechi. Contro-sorpasso di Piacenza con Lucarelli dopo due super difese di Scanferla. Altro errore al servizio per Piacenza 6-6. Diagonale di Lucarelli 7-6. Huber mura Romanò 7-7. Ancora Huber a muro e sorpasso Jastrzebski Wegiel 7-8. Muro di Fornal 7-9. Sbaglia anche Alonso dai 9 m. (11esimo della partita di Piacenza). Invasione di Szymura 9-10. Errore al servizio di Romanò (12esimo errore al servizio) 9-11. Entra Gironi al posto di Romanò. Diagonale di Lucarelli 11-11. Mani out di Patry 11-12. Fast di Szymura 11-13. Primo tempo di Gladyr 12-14. Gironi senza muro 13-14. Fornal ancora a segno 14-16. Out il servizio di Fornal e parità 17-17. Pallonetto di Simon 18-18. Errore di Leal dai 9 metri 18-19. Lucarelli sopra al muro a 2 avversario 19-19. Muro di Brizard e sorpasso di Piacenza 20-19! Errore di Patry 21-19! Timeouy chiamato da coach Mendez. Ace di Simon 22-19! Parallela di Patry 22-20. Timeout di Anastasi. Fornal trova il tocco del muro di Piacenza 22-21. Diagonale strettissima di Lucarelli 23-21. Muro di Fornal e 23-23. Anastasi chiama subito timeout! Invasione di Brizard e sorpasso Jastrzebski Wegiel 23-24. Dodicesimo punto per Lucarelli 24-24. Muro di Piacenza con Gironi e Alonso 25-24! Errore di Lucarelli 25-25. Primo tempo di Alonso 26-25. Pipe di Szymura 26-26. Leal attacca di posto 4 (27-26). Errore di Gironi al servizio (sedici gli errori dai 9 metri) 27-27. Primo tempo di Simon 28-27. Patry con un mani out annulla l’ennesimo set point di Piacenza. Primo tempo di Simon 29-28. Muro di Piacenza con Brizard e Alonso chiudono il set 30-28!

Terzo set

Parte fortissimo Piacenza 6-2 timeout immediato degli ospiti. Si accende anche Leal 7-3. Muro di Piacenza su Szymura 9-4. Altro muro di Piacenza con Alonso e Brizard 10-4. Punto fantastico di Leal 13-7! Alonso a segno 14-7, Jastrzebski Wegiel viene doppiata e Mendez chiama timeout! Errore di Sedlacek 16-8! Errore di Fornal 17-9! Attacco vincente di Patry a segno 17-10! Ancora Patry 18-12. Jastrzebski Wegiel torna sotto, 18-14 e timeout obbligatorio per Anastasi. Tocco di seconda di Brizard 19-14. Patry passa ancora 19-15. Diagonale di Fabrizio Gironi 20-15! Lucarelli con un pallonetto mancino 21-15 e Piacenza vola! Ace di Brizard 22-15! Errore di Brizard al servizio, ma sono molti meno gli errori dai 9 metri rispetto ai set precedenti. Primo tempo di Alonso 23-16! Huber attacca out 24-16, set point per Piacenza! Ace di Lucarelli 25-16.

Quarto set

Primo tempo di Simon 4-4. Primo tempo di Alonso su Huber 5-5. Cartellino rosso per lo Jastrzebski Wegiel e Piacenza passa a condurre 6-5. Pipe di Leal 7-7. Pipe di Fornal 7-8. Primo tempo di Alonso 8-8. Primo tempo di Gladyr 8-9. Leal tira out da posto 4 (8-10). Ancora errore di Leal 10-13. Primo tempo di Simon out 10-14 e timeout per Anastasi. Diagonale stretta di Lucarelli. Invasione dello Jastrzebski Wegiel 15-17. Muro di Piacenza con Leal e Simon 16-17! Capolavoro di Szymura che difende sul servizio di Alonso e poi spara fortissimo sul muro a tre e trova il mani out 16-18. Parallela da posto 2 di Patry 16-19. Pipe di Lucarelli 17-19. Gironi spedisce il pallone out dal servizio 17-20. Gironi allarga troppo il compasso e il pallone termina out dopo la sua parallela 17-21 ed Anastasi chiama timeout. Rientra in campo Romanò per Gironi. Leal da posto 4 (18-21). Muro di Piacenza con Simon 19-21. Timeout per Mendez.

Muro di Simon 20-21! Patry non sbaglia 20-22. Ace di Sclater 20-23.Millimetrica la diagonale di Lucarelli 21-23. Lucarelli tiene in vita Piacenza 22-23. Timeout di coach Mendez. Primo tempo di Huber 22-24. Primo tempo di Huber, ancora e lo Jastrzebski Wegiel vince il set 25-22: la gara si deciderà al tiebreak!

Tiebreak

Piacenza conduce 3-1. Muro di Alonso e Brizard 5-2. Patry passa 5-3. Pipe di Leal 6-3. Errore di Lucarelli 6-4. Lucarelli gioca con le mani esterne del muro 7-5. Patry sbagli 8-5. Grande punto di Romanò 9-6. Tocco a muro di Piacenza 9-7. Pipe di Lucarelli 10-7. Romanò a bersaglio 11-7 dopo una grandissima difesa di Scanferla. Szymura spara out 12-7. Romanò manda in rete il servizio 12-8. Pipe di Lucarelli 13-8 (23esimo punto del brasiliano). Errore di Leal 13-9. Lucarelli da posto 4 (14-9), 5 palle match per Piacenza! La Gas Sales chiude al tiebreak il match 15-11!