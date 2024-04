Volley – Gas Sales Piacenza: l’Under 19 protagonista domani a Modena nella Final Four Regionale

La formazione Under 19 di Gas Sales Piacenza sarà impegnata giovedì 25 aprile a Modena nella Final Four Regionale di categoria. In palio il pass per le Finali nazionali che si giocheranno dal 14 al 19 maggio a San Giustino in provincia di Perugia.

Alle ore 11 al PalaAnderini (Via Vellani Marchi) Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza affronterà il Moma Anderlini Modena mentre l’altra semifinale, che si giocherà al PalaPanini, vedrà affrontarsi Modena Volley e Consar Ravenna. La finale si giocherà alle 17.00 al PalaPanini.

Questi i convocati per la Final Four:

palleggiatori: Tommaso Artioli, Marco Zanellotti

Tommaso Artioli, Marco Zanellotti schiacciatori : Renato D’Angiolella, Leonardo Alessi, Andrea Emiliani, Manuel Zlatanov, Lorenzo Zanellotti, Federico Tagliaferri

: Renato D’Angiolella, Leonardo Alessi, Andrea Emiliani, Manuel Zlatanov, Lorenzo Zanellotti, Federico Tagliaferri opposti: Leonardo Rocca

Leonardo Rocca centrali: Lorenzo Gabellini, Daniel Imokhai, David Omelchuk

Lorenzo Gabellini, Daniel Imokhai, David Omelchuk liberi: Lorenzo Basso, Luka Sapic

1° allenatore: Renato Barbon

2° allenatore: Davide Aquino

La formazione Under 13 3×3 sarà impegnata giovedì 25 aprile a Collecchio in provincia di Parma nella Finale Regionale di categoria a cui partecipano 12 squadre.

La formazione biancorossa è inserita nel girone C con Consar Ravenna e Pallavolo Fabbrico di Reggio Emilia: inizio gare al PalaLeoni (campo C alle 9.30). Le Finali dal 1° al 12° posto inizieranno alle 15.00.

La formazione di serie B di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata sabato 27 aprile alla Palestra Salvadè (ex Pontieri): con inizio alle 17.30 affronterà la formazione modenese del Malagoli Tensped.

Questi i convocati per la sfida di sabato

palleggiatori: Tommaso Artioli, Marco Zanellotti

Tommaso Artioli, Marco Zanellotti schiacciatori : Andrea Emiliani, Lorenzo Zanellotti, Renato D’Angiolella, Nicholas D’Amico

: Andrea Emiliani, Lorenzo Zanellotti, Renato D’Angiolella, Nicholas D’Amico opposti: Leonardo Rocca

Leonardo Rocca centrali: Daniel Imokhai, David Omelchuk, Edoardo Nasi

Daniel Imokhai, David Omelchuk, Edoardo Nasi liberi: Luka Sapic

1° allenatore: Renato Barbon

Under 13 3×3 impegnata a Collecchio nella Finale Regionale.

La formazione di Prima Divisione sarà impegnata mercoledì 24 aprile alle ore 20.30 a Collecchio in provincia di Parma dove affronterà il Galaxy Volley Collecchio.

L’Under 19 sarà impegnata giovedì 25 aprile a Modena nella Final Four Regionale. L’Under 17 sarà impegnata domenica 28 aprile nella Final Four Regionale che si svolgerà alle Palestre Salvadè e Carlo Baldini (ex Pontieri).