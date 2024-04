Volley – Gas Sales Piacenza: playoff 5° posto ultima giornata del girone, mercoledì arriva Civitanova

Gas Sales Piacenza sarà impegnata mercoledì 17 aprile (ore 20.30) al PalabancaSport dove affronterà Cucine Lube Civitanova nella gara valida per la quinta e ultima giornata del girone dei Play Off 5° Posto. La classifica finale del girone, guidato attualmente da Gas Sales Piacenza, determinerà le quattro squadre che giocheranno le Semifinali e i relativi accoppiamenti. Gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del girone e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza lunedì 22 aprile (ore 20.30) giocherà la sua semifinale al PalabacaSport qualunque sia l’avversaria da affrontare.

Il bilancio

Sfida numero dodici quella in arrivo contro la formazione marchigiana. Sono undici i precedenti tra le due squadre, dieci in Regular Season ed uno in Semifinale della Del Monte Supercoppa giocata a fine ottobre scorso.

Il bilancio è di nove successi per Civitanova, mentre due volte è stato il sestetto biancorosso a esultare. Il primo successo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è arrivato nella stagione 2021-2022, seconda giornata di andata a Civitanova i biancorossi si imposero al tie break in rimonta (25-23, 16-25, 25-23, 22-25, 12-15). Il secondo successo è in questa stagione: decima giornata di ritorno a Civitanova i biancorossi si sono imposti per 3-0 (25-21, 29-27, 25-22). In questa stagione le due squadre si sono affrontate tre volte: nella Del Monte Supercoppa e a vincere è stata la formazione marchigiana per 3-0 (25-22, 25-16, 25-18), nella gara di andata di campionato e a vincere al tie break (27-29, 20-25, 25-21, 25-22, 10-15) sono stati i marchigiani, nella gara di ritorno e a vincere è stata la formazione di Andrea Anastasi.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla gara di andata di questa stagione: decima giornata quando Civitanova si è imposta al PalabancaSport al tie break e la partita registrò 219 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2020-2021: quinta giornata di andata, al PalabancaSport il primo parziale andò ai marchigiani per 31-29 e a fine gara fu la Lube a festeggiare lasciando ai biancorossi piacentini un solo set.

Il parziale più agevole è datato stagione 2019-2020, prima giornata di ritorno: a Piacenza la formazione marchigiana si impose nel terzo set per 25-13.