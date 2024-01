Volley – Gas Sales Piacenza: sabato al Palabanca Teddy Bear Toss, volano i peluche in campo

Dopo il grande successo della scorsa stagione del “Teddy Bear Toss”, quando centinaia di peluche sono piovuti dagli spalti del PalabancaSport, il 6 gennaio in occasione della partita tra Gas Sales Piacenza e Allianz Milano gli orsetti torneranno a volare verso il campo.

Un evento benefico, ogni peluche sarà poi consegnato alla Casa del Fanciullo e alle famiglie meno fortunate seguite dalla Caritas.

Per la perfetta riuscita dell’iniziativa sarà fondamentale la collaborazione e il supporto di tutto il pubblico. Quello che viene chiesto è portare un peluche, nuovo o usato, purchè sia in ottime condizioni, fargli fare un giro in lavatrice per fargli iniziare una nuova vita e portarlo con se in occasione della partita del 6 gennaio al PalabancaSport.

Prima dell’inizio della partita, lo speaker annuncerà il momento del lancio e gli orsetti torneranno a volare verso il campo. Verranno raccolti e quindi consegnati alla Casa del Fanciullo e alle famiglie meno fortunate seguite dalla Caritas.

Continua, intanto, la prevendita dei biglietti per assistere alla gara con l’Allianz Milano che si giocherà al PalabancaSport sabato 6 gennaio 2024 (ore 18.00 su Radio Sound).

Prezzi dei biglietti per la gara con Milano

Tribuna Farnese 40 euro (intero), 30 euro (ridotto)

“” Gotico 25 euro (interi), 16 euro (ridotto)

“” Po 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

“” Primogenita 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino 16 euro (intero), 12 euro (ridotto)

“” Bovolenta 16 euro (intero), 12 euro (ridotto).

Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1953 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2002 compreso e successivi). Gli studenti universitari dovranno presentarsi muniti della tessera Student Card. Prezzo del biglietto 10 euro e i biglietti saranno disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino. Gli studenti delle scuole superiori, che dovranno presentarsi con il registro elettronico o altro documento attestante l’essere studente, prezzo del biglietto 7 euro. Biglietti disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino.

Per le società sportive il prezzo del biglietto è 10 euro per gli adulti e 5 euro per gli Under 18: i biglietti dovranno essere richiesti inviando una emali a biglietteria@youenergyvolley.it.

I biglietti per la gara con Allianz Milano potranno essere acquistati presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

Per ulteriori informazioni: tel. 0523 1886341 biglietteria@youenergyvolley.it.