Volley – Gas Sales Piacenza, Under 17 campione regionale e alle finali nazionali

Gas Sales Piacenza è Campione Regionale e sarà protagonista alle Finali Nazionali Giovanili Under 17 maschile in programma a Lanciano, in provincia di Chieti, dal 21 al 26 maggio. Per il secondo anno consecutivo la formazione biancorossa vince il titolo regionale.

Nella Final Four regionale giocata a Piacenza, dopo aver vinto la semifinale con il Moma Anderlini Modena per 3-0 (25-11, 25-18, 25-21), in finale ha superato in rimonta al tue break (22-25, 26-24, 25-14, 15-25, 8-15) la Pallavolo Bologna che in semifinale aveva avuto la meglio sempre per 3-0 (25-20, 25-21, 25-18) sull’Emmeti Clima Modena.

Entrambe le finaliste della Final Four regionale saranno tra le 28 squadre che dal 21 al 26 maggio a Lanciano si contenderanno il titolo italiano di categoria.

La Final Four Regionale Under 17 maschile è stata organizzata da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per conto della Fipav Emilia-Romagna che le ha assegnato la manifestazione. A Fernando Cantarelli, Responsabile del settore giovanile della società biancorossa una targa da parte della Fipav Regionale per l’organizzazione dell’evento.

Una finale che i giovani biancorossi hanno vinto in rimonta. Dopo aver vinto il primo parziale, nella seconda frazione di gioco hanno perso ai vantaggi dopo essersi trovati avanti nel punteggio 17-12 e 24-21. Terzo set giocato sul velluto per la formazione bolognese con i biancorossi ancora storditi per quanto successo nel gioco precedente, quarto parziale che ha visto Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fare la voce grossa e vincere nettamente. Tie break a senso unico: Piacenza ha sempre guidato il parziale senza alcun affanno.

Pallavolo Bologna – Gas Sales Piacenza 2-3

(22-25, 26-24, 25-14, 15-25, 8-15)

Pallavolo Bologna: Dalfiume 28, Poggi 2, Gamberini 8, De Cocinis 11, Bigozzi 13, Tassoni 1, Imparato (L), Marani, Corticelli, Falzone, Brini (L), Calza, Benasi. All. Not.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Balordi, Alessi 19, Balatri 4, Barretta 7, Zlatanov 34, Gabellini 9, Basso (L), Molesti, Volpato, Luciani, Maffini, Veneziani, Paounov. Ne: Fea (L). All. Renato Barbon, Nicola Barbon.