Volley – Giornata storica per la VAP: campione regionale con l’U16 e provinciale con l’U13 – AUDIO

Domenica 14 maggio: una giornata storica per la VAP (volley Academy Piacenza) del presidente Corrado Marchetti. In poche ore, a distanza di pochissimi chilometri, la formazione U16 di coach Patrick Mineo ha vinto il titolo regionale al tie-break, rimontando quella Moma Anderlini che è sempre stata una bestia nera per le piacentine, oltre che una delle migliori compagini a livello regionale. Mentre la formazione U13 allenata da coach Simone Chiodaroli, in quel di Piacenza (palestra Daturi), ha vinto il titolo provinciale superando in finale la squadra di Rivergaro (3-1 il punteggio).

Corrado Marchetti ai microfoni di StadioSound

Una giornata pazza, incredibile e di grandi emozioni. Questa squadra (VAP, ndr) è un orgoglio per la città e per tutti coloro che lavorano insieme a noi. Una cavalcata incredibile, in quattro anni due volte campioni regionali, con l’U16 e l’U18 che si giocheranno lo scudetto. Abbiamo messo un punto esclamativo e una grande base per il futuro. Quello dell’U13, invece, al primo anno in assoluto, è forse il più grande risultato delle stagione. Vogliamo crescere e diventare un faro a livello nazionale.