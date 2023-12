Volley – La Gas Sales Piacenza chiude il 2023 a Padova, Caneschi: “Mi aspetto un match combattuto” – PODCAST

Primo Tempo – Il Podcast Settimanale con Pippo Vardelli e i Protagonisti della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Benvenuti all'undicesima puntata della rubrica settimanale "Primo Tempo".

"Primo Tempo" è una rubrica che va in onda ogni venerdì alle 11:30 su Radio Sound e in versione podcast.

Nell’undicesima puntata, vi conduciamo attraverso una conversazione appassionante con Edoardo Caneschi, esaminando gli avvenimenti recenti, le strategie, e le prospettive future. Unisciti a noi mentre esploriamo le vittorie, le sfide e l’ambizione che guidano la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella sua avventura nella Superlega di Pallavolo.

Gas Sales Bluenergy, prestazione fantastica contro Modena

A livello emotivo abbiamo giocato una delle partite più tranquille dell’anno. Eravamo rilassati, conoscevamo il piano partita e fortunatamente è venuto tutto bene. Magari fossero tutte così. Giocare in quel modo al PalaPanini è stata un’emozione unica. Non succede spesso. Una vittoria di quel tipo fa sempre bene, soprattutto a livello morale.

Gas Sales Bluenergy, il focus sul reparto al centro

C’è grande competitività tra di noi, ogni allenamento devi tirare fuori qualcosa in più. Questo è un grande stimolo. Logicamente adesso non è facile perché giochiamo ogni tre giorni e il tempo per allenarsi è poco, però è bello vedere quanta voglia abbiamo di migliorarci.

Gas Sales Bluenergy, l’impegno con Padova

La Kioene Arena è un campo ostico perché loro in casa giocano veramente bene e hanno un bellissimo pubblico. Sarà un match combattuto, soprattutto nei primi set. Dobbiamo giocare la nostra migliore pallavolo e non lasciargli un attimo per respirare.

