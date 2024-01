Volley – La Gas Sales Piacenza ritrova Milano al PalaBanca, Recine: “Cancelliamo la Coppa Italia” – PODCAST

Primo Tempo – Il Podcast Settimanale con Pippo Vardelli e i Protagonisti della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Benvenuti alla dodicesima puntata della rubrica settimanale “Primo Tempo”. In questo podcast di 5 minuti, vi accompagneremo attraverso una conversazione coinvolgente con l’opinionista sportivo Pippo Vardelli e gli straordinari protagonisti della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

“Primo Tempo” è una rubrica che va in onda ogni venerdì alle 11:30 su Radio Sound e in versione podcast. Offre una finestra unica per esplorare il mondo del volley e seguire da vicino il percorso di una delle squadre più promettenti della Superlega italiana di pallavolo, la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Nella dodicesima puntata, vi conduciamo attraverso una conversazione appassionante con Francesco Recine, esaminando gli avvenimenti recenti, le strategie, e le prospettive future. Unisciti a noi mentre esploriamo le vittorie, le sfide e l’ambizione che guidano la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella sua avventura nella Superlega di Pallavolo.

Gas Sales Bluenergy, delusione in Coppa Italia

È stato un match veramente impegnativo contro una Milano tosta e arcigna. Loro ci assomigliano: sono molto tecnici, sbagliano poco e difendono tanto. Era iniziata bene, poi nel primo parziale si è capovolta in mezzo secondo. Da lì in avanti la partita ha preso la direzione che ci aspettavamo, con grande equilibrio e un tie-break finale. Abbiamo sprecato molte occasioni, anche nel tie-break, che potevamo chiudere. Purtroppo è andata così.

Gas Sales Bluenergy, rammarico per i 6 match point sprecati

Bruciano ancora. Eravamo 14-12 e avevamo già fatto una grande cosa cancellando le due palle match di Milano. Poi siamo riusciti noi a creare sei opportunità per vincere, ma non le abbiamo sfruttate. Troppi errori.

Gas Sales Bluenergy, sabato rivincita con Milano

Giocare dopo tre giorni ti obbliga a chiudere il capitolo precedente, vincente o perdente che sia. Con Milano ormai ci conosciamo bene, ma noi avremo il coltello tra i denti per la sconfitta in Coppa Italia. Il campionato è molto importante, dobbiamo conservare la terza posizione e guardare in alto dove ci sono Perugia e Trentino.

Primo Tempo Il Podcast del Volley

Non perderti i dettagli di questa avvincente discussione su “Primo Tempo” Puoi ascoltare il podcast su varie piattaforme e rimanere aggiornato sulle ultime notizie e analisi del mondo del calcio. Lasciati coinvolgere da esperti come Carlofilippo Vardelli e da interviste esclusive.

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sta cercando di raggiungere nuove vette e di stupire i suoi tifosi. Segui tutte le novità e le emozioni di questa avventura attraverso “Primo Tempo”.