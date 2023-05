Volley – L’U15 della Gas Sales Piacenza si gioca lo scudetto: finale con Treviso

È finale scudetto. L’Under 15 di Gas Sales Piacenza supera in Semifinale i laziali del Marino Pallavolo e domani mattina al Palazzetto dello Sport di Prato affronterà il Volley Treviso, in palio lo scudetto di categoria.

Il cammino

Dopo aver vinto il proprio girone, la formazione biancorossa nei Quarti di Finale ha avuto la meglio sui pari età della Cucine Lube Civitanova per 3-0 (25-23, 25-19, 25-20) e quindi in Semifinale ha affrontato la formazione laziale del Marino Pallavolo ASD. Vittoria dei biancorossi per 3-0 (25-19, 25-22, 25-18). Laziali che nei Quarti di Finale avevano avuto la meglio sulla formazione piemontese del Volley Parella Torino per 3-1 (25-19, 19-25, 27-25, 25-15).

Un percorso netto fino ad ora a Prato per la formazione allenata da Renato Barbon e Davide Aquino. Cinque gare giocate, cinque vittorie con soli 3 set lasciati agli avversari di turno. Ora la Finale con il Volley Treviso che in Semifinale ha avuto la meglio sull’ASD Colombo Volley Genova per 3-0 (25-21, 25-17, 27-25). E per il biancorosso Renato Barbon, match tutto particolare, lui con le giovanili a Treviso ha vinto diversi scudetti.

E anche nell’arco di tutta la stagione la formazione biancorossa è imbattuta: anche a livello interterritoriale e interregionale non ha perso alcuna partita. Alla Fase Nazionale l’Under 15 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ci è arrivata vincendo la Finale Regionale con Ravenna.

Una squadra in crescita

Una Under 15 che già lo scorso anno aveva partecipato alle Finali nazionali di categoria fermandosi però al turno di qualificazione e che ora, in soli pochi mesi, è cresciuta tantissimo grazie all’impegno che la Società sta mettendo per fare crescere il settore giovanile. E l’apertura della Foresteria voluta dalla Società ad inizio stagione ne è la prova: Tommaso Andreatti di Varese, Nilo Cometti di Catania e Federico Luciani di Piombino infatti sono tre ragazzi che da mesi vivono a Piacenza in Foresteria ed ora sono protagonisti a Prato con i colori biancorossi. Inoltre, Manuel Zlatanov è da tempo nel giro della Nazionale giovanile e anche Federico Luciani ha partecipato ad un collegiale azzurro, Club Italia allargato.

La rosa

Francesco Rodriguez, Gabriele Veneziani, Manuel Zlatanov, Elia Aquino, Federico Luciani, Lorenzo Bonetti, Gonzalo Dylan Cherrez Paredes, Alessandro Gualla, Lorenzo Maffini, Nilo Cometti, Elio Capurri, Yassine Chebbi (L), Tommaso Andreatti (L), Karim Nonni. All. Renato Barbon, Davide Aquino.

