La Volley Academy Piacenza (VAP) è lieta di comunicare che la formazione Under 13, vincendo 3-1 contro le pari età del Miovolley, si è qualificata matematicamente per le Final Four territoriali con due giornate d’anticipo. Tutta la VAP, a partire dal presidente Corrado Marchetti, desidera complimentarsi con le ragazze di coach Simone Mazza.

