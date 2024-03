Volley – Milano-Gas Sales Piacenza, LIVE su Radio Sound dalle 19:00

Gara 2 dei Play Off Scudetto: con inizio alle 19.00 (diretta su Radio Sound) Gas Sales Piacenza torna in campo all’Allianz Cloud di Milano per il secondo atto della post-season. Dall’altra parte della rete Allianz Milano che nella serie al meglio delle cinque partite è avanti per 1-0 grazie alla vittoria al tie break ottenuta mercoledì scorso al PalabancaSport.

I possibili sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Leal, Lucarelli, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

MILANO: Reggers, Porro, Ishikawa, Kaziyski, Vitelli, Loser, Catania (L). All. Piazza